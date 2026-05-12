Güncel

'Yılanlar Grubu'' suç örgütü davası ertelendi

Kayseri'de ‘Yılanlar Grubu' olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada yine karar çıkmadı.

IHA12 Mayıs 2026 Salı 17:25 - Güncelleme:
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün İncesu'da farklı tarihlerde gerçekleşen silahlı eylemlerle ilgili olarak 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonun ardından gözaltına alınan 22 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kamuoyuna 'Yılanlar Grubu' olarak lanse edilen davada yargılanan 2'si tutuklu 22 kişinin yargılandığı davada sanıklar Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartıldı. Duruşmaya örgüt lideri olduğu öne sürülen tutuklu sanık B.Ş. ve tutuklu sanık F.İ. ile tutuksuz sanıkların bir bölümü ve avukatları katıldı.

Duruşmada konuşan avukatlar İncesu ilçesindeki tüm faali meçhul olayların ve bireysel suçların bir dosyada birleştirilerek, bir suç örgütü oluşturulmaya çalışıldığını öne sürerek, ortada bir örgütün olmadığını söyledi. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan B.Ş. ise, savunmasında evinde yapılan aramada para ve silah bulunmadığını, M.K.'nın yaralanma olayından sonra İncesu'daki bütün olayların kendisinin üzerine yıkılmaya çalışıldığını belirtti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrolün kalkması yönündeki taleplerinin reddine hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.