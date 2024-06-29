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Güncel

Yılanlar kabusları oldu! Gece boyunca nöbet tutuyorlar

Samsun'da evlerinin altında yaşayan yılanlar nedeniyle korku yaşayan aile, ellerinde tüfeklerle gece boyunca nöbet tutuyor.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 21:22 - Güncelleme:
Yılanlar kabusları oldu! Gece boyunca nöbet tutuyorlar
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Bafra'nın Şeyhulaş Mahallesi'nde yaşayan Tiryaki ailesi, evlerinin altında yaşadığını düşündükleri yılanlar nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor. Tüm mahalle sakinleriyle birlikte gece boyunca tüfeklerle nöbet tutan aile, durumu belediye ve itfaiyenin yanı sıra diğer gerekli yerlere de bildirdiklerini ancak yılanların evin içinde olmadığını belirttikleri için hiçbir müdahale yapılmadığını iddia etti. Aile üyeleri, yılanları kendi çabalarıyla evin altından çıkarmaya çalıştıklarını da belirtti.

İlk olarak siyah büyük bir yılan gördüğünü söyleyen Safiye Öztürk, yılanın çok korkutucu olduğunu ve garip sesler çıkardığını belirtti. Öztürk, yılanı gördükten sonra korkudan bayıldığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Ali Aydoğdu ise, yılanları çıkarmak için evin altına su bastıklarını ve ateş yaktıklarını, bu esnada 1-2 metre büyüklüğünde 6 tane yavru yılanın çıktığını ve tekrar geri kaçtığını söyledi. Büyük yılanlardan biri olan alalı yılanı gördüklerini belirten Aydoğdu, yılanı silahla vurmak için bir sopa yardımıyla dürttüğü esnada yılanın sopayı alarak fırlattığını ve korkarak kaçtıklarını anlattı.

Evin altında tüneller olduğunu ve yılanların hareketlerini hissettiklerini belirten aile, geceleri bu yüzden uyuyamadıklarını dile getirdi. Evin yakınında bulunan bir elektrik direğinin yılanlar geçerken sallandığını söyleyen aile, yılanların evin içine girmesinden endişe duyuyor. Tiryaki ailesi, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

  • Samsun yılan korkusu
  • Ev altı yılanlar
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