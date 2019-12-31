Yılbaşı amorti 2019 ne kadar? 2019 amorti numaraları ne zaman açıklanacak? 2020 amorti sorgulama

31.12.2019 14:26 - Güncelleme: 31.12.2019 14:26

Yılbaşı amorti 2019 ne kadar? 2019 amorti numaraları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2020 amorti sorgulama sayfası da sıkça ziyaret ediliyor. 80 milyon değerindeki büyük ikramiye çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık’ta 20.00-21.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Yılbaşı amorti 2020 rakamlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.





YILBAŞI AMORTİ 2019 NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı. Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor.





YILBAŞI AMORTİ 2019 NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı. Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor.





2019 AMORTİ NUMARALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık'ta 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.









AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.





MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor.