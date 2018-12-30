Yılbaşı için burç yorumları 31 Aralık günlük yılbaşı burç yorumları neler?

31 Aralık yılbaşı için burç yorumları nelerdir? Günlük burç yorumları 31 Aralık yılbaşı burç yorumu astrolojiye ilgi duyan kişilerin merak ettiği konulardan bir tanesi. Yeni yıla gireceğimiz 31 Aralık günü burcunuz size birçok fırsatların olduğunu söyleyecek. Astroloji insanlık tarihi kadar eskidir.Tarihçilerin araştırmalarına göre farklı uygarlıklar birbirlerinden bağımsız olarak astroloji ile ilgilenmişlerdir. Aşağı yukarı bütün büyük uygarlıklar astroloji ile ilgilendiklerini açıklayan kanıtlar bırakmışlardır. Babil, Mısır, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları bunlar arasındadır. İlk astrologların kimler olduklarını bilmiyoruz, fakat bulduklarını ilk kaydeden Kaldeliler'dir. M.Ö. 3000 yılında Kaldeliler (şimdiki Irak) astrolojinin bilinen en özgün şekillerinden birini ortaya çıkarmışlardır. Bazı uzmanlar astrolojiye ait ilk kayıtların M.Ö. 5800 yılına kadar gittiğini belirtiyorlar. Yeni yılın ilk haftasına, Mars ve Merkür’ün burç değişiklikleri ile başlayacağız. Yılın ilk gününde, 1 Ocak’ta Mars Koç burcuna geçecek. Mars Balık burcundaki seyahatine devam ederken, duygu durumumuzda salınımlar yaşayıp belki de harekete geçmek için gerekli olan enerjiyi bulamamış olabiliriz. Harekete geçme zamanı başlıyor. Tutulma öncesinde bir diğer değişiklik de Merkür’den gelecek, Merkür 5 Ocak’ta Yay burcundan çıkıp, Oğlak burcuna geçiş yapacak. Merkür Yay burcunda iken konsantre olmakta zorluklar verirken, Oğlak burcunda bizi daha ciddi ve hatta kaygılı hale getirebilir.

31 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu Yorumları 31 Aralık 2018

Radikal değişiklikler yapmak isteyenler bugün duygu ve düşüncelerini değiştirmeyi başarabilir ve olayları yeniden yorumlayabilirler. Tabii kendinizi olaylara kaptırmamayı başarabilirseniz… İnatçı ve iddiacı bir tavır içinde bulunmayın. Duyduğunuz haberlerin doğruluğunu araştırın. Sevdiklerinizin ilgisi ve dostlarınızın desteği ile karmaşık düşüncelerden uzaklaşabilirsiniz. Çok çeşitli düşünceler ve pek çok fikir ortaya çıkabilir fakat dikkatinizi tek bir konuya odaklamanız biraz zor olabilir. Bugün dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olmalısınız.

Boğa Burcu Yorumları 31 Aralık 2018

Bugün keyfiniz yerinde. Rahat olmak ve tembelleşmek istediğiniz bir gün. Yapmak istediğiniz işler sizin istediğinizden daha farklı olabilir. Fakat mecbur kaldığınız ve sorumluluk almış olduğunuz konuların zorlayıcı etkisi ile harekete geçeceksiniz. Üstelik hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. Sportif faaliyetler ve fizik güç gerektiren konular ile ilgilenebilirsiniz. Bu arada kendinizi çok fazla zorlamayın. İsteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı olmanız gerekiyor.

İkizler Burcu Yorumları 31 Aralık 2018

Güne heyecanlı başlayacak ve yakınlarınızla haberleşeceksiniz. Çok uzun zamandır görmediğiniz ve neredeyse unuttuğunuz arkadaşlarınızla karşılaşabilir veya onlardan sürpriz haberler alabilirsiniz. Eskiden niyet ettiğiniz fakat bir türlü yapamadığınız işleri gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Bugün karşılaştığınız olaylar moralinizi yükseltecek ve kendinize olan güveniniz artacak. Bu arada fazla rahat bir tavır içinde bulunmayın. Yoksa karşınıza çıkan fırsatlar kaçabilir.

Yengeç Burcu Yorumları 31 Aralık 2018

Güne heyecanlı ve huzursuz başlayabilirsiniz. Huzursuzluğunuzu çevrenize yansıtmaktan kaçının. Kendinizi özgür ve rahat hissetmek istediğiniz bir gün. İçinizden geldiği gibi davranmanız mümkün fakat yanlış anlaşılmalar olabileceğini düşünerek davranın. Aklınızdan geçenleri söylemeden önce bir kez daha gözden geçirin. Ayrıca duyduğunuz haberlerin doğruluğunu araştırmadan tepki göstermeyin. Olaylara bakış açınızı değiştirmeyi başarabilirseniz, sorunları çözmeniz daha kolay olacak. Tartışma ortamlarından uzak durun.

Aslan Burcu Yorumları 31 Aralık 2018

Güne keyifli başlayacak ve heyecanla hazırlanacaksınız. Bakımlı olmak için kendinize özen gösterecek ve gösterişli tavırlarınız ile çevrenizin dikkatini çekeceksiniz. Sevdiğiniz konular ile ilgileneceksiniz ve bu arada yapmanız gereken işlerin zorlayıcı etkisini hissedebilirsiniz. Fakat yine de istekli ve heyecanlı olacaksınız. Büyük organizasyonlar, ilginç kalabalıklar ve birbirinden çok farklı kişilerin birlikte olduğu ortamlara girebilirsiniz. Farklı çevreler ve ilginç topluluklar içinde bulunmak hayata bakış açınızı değiştirebilir. Yabancılar ve seyahatler keyfinizi yerine getirecek.

Başak Burcu Yorumları 31 Aralık 2018

Dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Hareketli ve eğlenceli işler yapabilir, enerjik ve istekli olabilirsiniz. Aynı zamanda sabırsız ve tahammülsüz olmanız da mümkün. Beklentileriniz giderek artıyor ve gelişmeler sizin beklediğinizden daha farklı olabilir. Fakat isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranmayı başarabilirsiniz. Bu arada inandığınız şeyler değişiyor olabilir ve hatta idealleriniz tamamen değişebilir. Bugün sevdiğiniz ile birlikte dost davetlerine gidebilirsiniz ve önem verdiğiniz kişiler ile görüşebilirsiniz.

Terazi Burcu Yorumları 31 Aralık 2018

Her zaman yaptığınızdan daha farklı şeyler yapmak isteyebilir, ilginç organizasyonlara ilgi duyabilirsiniz. Alacağınız ani haberler sizi harekete geçirebilir ve çok hızlı programlar yapabilirsiniz. Yakınlarınızın ve size ihtiyacı olan kişilerin ziyaretine gidebilir, yardımcı olmak için gayret gösterebilirsiniz. Düşüncelerinizi değiştirecek durumlar ile karşılaşacağınız bir gün. Tartışmayın ve iddiacı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Bugün dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olun.

Akrep Burcu Yorumları 31 Aralık 2018

Hareketli bir gün geçireceksiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için büyük bir gayret gösterebilirsiniz. Yapıcı ve olumlu tavırlarınız ile hem güçlü kişileri etkileyeceksiniz, hem de girişimlerinizde başarılı olacaksınız. Yeni atılımlarda bulunabilirsiniz ve karşınıza çıkan fırsatları bugün değerlendirmeyi başarabilirsiniz. Birbirinden çok farklı kültür ve yaşam felsefesine sahip kişileri bir araya getirebilirsiniz veya böyle bir topluluğun içinde yer alabilir, büyük organizasyonlara katılabilirsiniz. Bugün isteklerinizi ortaya koymanız kolay olacak.

Yay Burcu Yorumları 31 Aralık 2018

Güne keyifli başlayacaksınız. Hem iş arkadaşlarınız ile iletişiminiz güçlü olacak ve ekip çalışmalarında başarılı olacaksınız, hem de isteklerinizi rahat bir biçimde ortaya koyacaksınız. Bulunacağınız ortamlarda neşeli ve rahat tavırlarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşı cinsin dikkatini çekeceksiniz. Parasal konulara yönelik gelişmeler beklediğiniz gibi olmasa bile bugün rahat olacaksınız ve olumlu yönde düşüneceksiniz. Böylece sorunlar ile başa çıkmanız kolay olacak. Arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz. Bu arada sevdiğinizi ihmal etmeseniz iyi olacak.

Oğlak Burcu Yorumları 31 Aralık 2018

Sürprizler sizi heyecanlandırabilir ve aynı zamanda huzursuzluk duymanıza neden olabilir. Daha önce düşünmediğiniz durumlar karşısında hemen tepki göstermeyin ve duygularınızı denetlemeye çalışın. Bazı gelişmeler düşüncelerinizi değiştirmeniz için sizi zorluyor. Olaylara bakış açınızı değiştirmeyi başarabilirseniz, yapmak istediğiniz değişiklikleri de gerçekleştirmeyi başarabilirsiniz. Bugün dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olun. Arkadaşlarınız ve komşularınız ile tartışmayın. Sevdiğinizin ilgisi sizi rahatlatacak.

Kova Burcu Yorumları 31 Aralık 2018

Güne keyifli başlayacak ve bütün dikkatinizi projelerinize odaklayacaksınız. Bu arada kararsızlık hissettiğiniz konular ile ilgili sert ve zorlayıcı bir tavır içinde bulunmamaya özen göstermelisiniz. İş arkadaşlarınız ile aranızdaki iletişim kuvvetli olacak. Çeşitli organizasyonların içinde yer alabilirsiniz ve yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Gerilim ve kararsızlık hissettiğiniz konu ile ilgili kendinizi ve çevrenizi fazla zorlamayın. Şimdilik gelişmeleri akışına bırakın ve yapmak istediğiniz araştırmalara dikkatinizi odaklayın.

Balık Burcu Yorumları 31 Aralık 2018

Hareketli ve keyifli bir gün geçireceksiniz. Enerjiniz ve canlılığınız ile çevrenizi etkileyeceksiniz. Yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzularınız olabilir. Hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Özellikle erkek akrabalarınız ve arkadaşlarınız ile iddialaşmayın. Dikkatinizi yapmak istediğiniz işlere odaklayabilirsiniz ve girişimlerinizde başarılı olabilirsiniz. Bu arada sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Karar vermeniz gereken konularda bazı kararsızlıklarınız olabilir. Gelişmeleri akışına bırakın ve kendinizi fazla zorlamayın. Yolculuk yapmak ve hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek.

Astroloji Nedir?

Astroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji bilimlerin en eskisidir.

Astroloji kader değildir, herşey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz.

Tarihçe

Astroloji insanlık tarihi kadar eskidir.Tarihçilerin araştırmalarına göre farklı uygarlıklar birbirlerinden bağımsız olarak astroloji ile ilgilenmişlerdir. Aşağı yukarı bütün büyük uygarlıklar astroloji ile ilgilendiklerini açıklayan kanıtlar bırakmışlardır. Babil, Mısır, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları bunlar arasındadır. İlk astrologların kimler olduklarını bilmiyoruz, fakat bulduklarını ilk kaydeden Kaldeliler'dir. M.Ö. 3000 yılında Kaldeliler (şimdiki Irak) astrolojinin bilinen en özgün şekillerinden birini ortaya çıkarmışlardır. Bazı uzmanlar astrolojiye ait ilk kayıtların M.Ö. 5800 yılına kadar gittiğini belirtiyorlar. Maya uygarlığı, Hindistan ve Çin M.Ö. 2000 yılında astroloji bilimini kullanıyorlardı. Pitagoras ve Plato'nun yazılarında M.Ö. 500 yıllarında eski Yunanlılarda astrolojinin varlığından bahsedilmektedir. Kuzey Afrika'daki ve Doğu Akdeniz'deki Araplar da M.S. 8. yüzyılda astrolojiyi kullanıyorlardı. M.S. (805-85) yılları arasında yaşamış olan Albumasur ya da diğer adıyla Abu Maaschar'ın yazmış olduğu "Introductorium in Astronomiam" adlı eserle astroloji orta çağda yeniden önem kazanmıştır.

Zodyak yani burçlar kuşağı ilk astrolojik kayıtlarda şimdikinden biraz daha farklı idi. M.S. 180 yılında büyük Yunan matematikçi ve astronom Ptolemy tarafından bugünkü şekline getirilmiştir. Bu yüzyılda ise Carl Jung astroloji hakkında yazılar yazmış, insan kişiliği ve motivasyonu hakkındaki çalışmalarında astrolojiden faydalanmıştır.