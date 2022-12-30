Yılbaşı için en güzel yeni yıl kutlama mesajları: Resimli yılbaşı mesajları 2023

Yılbaşı mesajları sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlandı. 2023 yılına saatler kala sevdiklerine mutlu yıllar dilemek isteyenler 2023 yılbaşı için En güzel yeni yıl kutlama mesajlarını Whatsapp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşımlar yapıyor. Bu kapsamda yılbaşı için En güzel yeni yıl kutlama mesajlarını star.com.tr farkıyla sizler için derledik. İşte yeni bir yıl için en güzel Resimli, 2023 Yılbaşı mesajları için resimli, uzun, kısa mesaj seçenekleri...

YILBAŞI İÇİN EN GÜZEL YENİ YIL KUTLAMA MESAJLARI

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun.

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

2023 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..

Önceki yıllara göre çok daha sönük geçse de bu yılın gitmesine herkes gibi ben de çok seviniyorum. Yeni yılımızın büyük mutluluklar taşıması dileğiyle, mutlu yıllar.

Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır. Yeni yılın en mutlu değişimlerle başarı, sağlık ve bol paralar getirmesi dileğiyle.

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Hoşçakal 2022 ve hoş gel bize 2023

Yeni yılın bu güzel neşesi ve mutluluğu tüm yıl boyunca seninle olsun. Ailene ve sana kucak dolusu sevgiler gönderiyorum; iyi seneler!

2023 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle... Mutlu yıllar

Allah'ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar...

RESİMLİ YILBAŞI MESAJLARI 2023



Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun

Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

Sağlığın, başarının, mutluluğun eksik olmadığı yepyeni bir yıl seni bekliyor! Yeni yılın kutlu olsun!

Getirmiş olduğu tüm kötülükleri bir daha hatırlamamak üzere geçmişte bırakıyor ve önümüzde yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni yıl sayfamızda her zaman güzel notların olması dileğiyle.

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirsin. Yeni yıl ilk adım olsun. Nice mutlu yıllara