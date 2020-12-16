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Yılbaşı nasıl yazılır TDK? Yılbaşı (yıl başı) birleşik mi yazılır ayrı mı?

Yılbaşı (yıl başı) kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Hemen hemen herkesin ara sıra aklına gelen Yılbaşı mı, yıl başı mı? sorusu Türk Dil Kurumu'nun belirttiği doğru yazılış biçimini araştırmakla cevap buluyor. Sıklıkla kullanım gerekliliği bulunan; gerek niteleme gerekse de belirtme anlamlarına gelen Yılbaşı nasıl yazılır TDK? Yeni yılın ilk günü anlamına gelen grup kelimesinin TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar..

16 Aralık 2020 Çarşamba 13:44 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 13:44
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Yılbaşı kelimesinin nasıl yazıldığı hakkında araştırmalar sürüyor. Zaman zaman vatandaşların aklına takılan Yılbaşı (yıl başı) nasıl yazılır TDK? sorusu yine gündeme geldi. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime, Toplu organizasyonlar ve benzeri toplulukları nitelemek adına kullanılanılır. Peki Yılbaşı nasıl yazılır TDK? Kelimenin doğru yazılışı Yılbaşı mı, yıl başı mı? İşte Grup (gurup) kelimesinin TDK'ya göre doğru yazım şekli.

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Yılbaşı nasıl yazılır TDK? TDK'ya göre Yılbaşı (yıl başı) anlamı ve doğru yazılışı...

YILBAŞI NASIL YAZILIR?

TDK ve Dil Derneği yazım kılavuzlarına göre yılbaşı kelimesi birleşik yazılır. Birleşik yazıldığı takdirde sadece takvim yılının başını ifade etmez. Takvim yılının 31 Aralık gecesinden 1 Ocak gününe geçişteki süreci ve bazen o süreç zarfında yapılan kutlamaları da kast eder. Böyle özel bir anlamı olduğu için birleşik yazılır.

"Yıl başı" şeklinde ayrı yazılırsa yılın ilk gününü ve hatta ilk birkaç gününü ifade eden, farklı bir ad tamlaması olur.

Bu kelimenin yılbaşı mı, yıl başı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yılbaşı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

yıl başı (Yanlış kullanım)

yılbaşı (Doğru kullanım)

İsim, (yılbaşı): Ocak ayının birinci günü:"Ben, bizde yılbaşını kutlamak diye bir görenek olduğunu bilmiyorum." 

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