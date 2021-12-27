27 Aralık 2021 Pazartesi 14:35 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:35

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı için plan yapacak olan vatandaşları tatil telaşı sardı. Milyonlarca kişi "Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Özellikle çalışan kesim için önem taşıyan yılbaşı tatiliyle ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2022 resmi tatil takviminde 15 gün yer alıyor. Çalışanlar ve öğrenciler başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2022 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Cumartesi'ye denk geliyor.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2022 yılbaşı tatili mevzuatta yer alan bilgilere göre uygulanacak.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2021 günü bu seneki takvime göre cuma gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak 2022 günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

2021 yılının son günü olan 31 Aralık Cuma ise yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ