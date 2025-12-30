Bakan Yerlikaya 4 gün boyunca kesintisiz şekilde uygulanacak kapsamlı tedbirlerin 30 Aralık 2025 tarihinde başlayıp 2 Ocak 2026'da son bulacağını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın tedbirler ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan terör yapılanmalarına karşı operasyonlarımız devam etmektedir.
* Ülkemiz genelinde düzenlediğimiz operasyonlarla, son 1 ayda 306 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilmiş, 816 şüpheliye işlem yapılmıştır.
* Uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 ayda, 3 bin 406 şahıs tutuklanmış; 3,5 ton uyuşturucu madde ile 14 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.
* Yine son 1 ayda, 2 bin 708'i hırsızlık, 297'si kasten öldürme, 433'ü cinsel suçlar ve 3 bin 218'i narkotik suçlar olmak üzere diğer suçlarla birlikte toplam 19 bin 616 hapis yakalaması olan şahıs yakalanmıştır.
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca yeni yıl tedbirlerimizi uyguladığımız 4 gün boyunca:
* 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulmuştur. * Toplam 325 bin 267 personelimizi görevlendirilmiştir. Bunların 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında görev yapacaktır. * 34 bin 71'i asayiş; 9 bin 997 trafik olmak üzere toplam 44 bin 68 ekibimiz sahada görevlerini ifa edecektir. * 720 hava ve 238 deniz unsurumuz ile * 430 dedektör köpeğimiz sahada aktif olarak bulunacaktır.
Güvenlik birimlerimizi, güçlü bir teknolojik altyapıyla da destekliyoruz.
* 31 bin 424 KGYS noktası ve 107 bin 423 kamera, * 4 bin 366 Plaka Tanıma Sistemi Noktası ve 15 bin 539 PTS kamerası, * 1.064 Mobil Plaka Tanıma Sistemi, * 6 bin 708 yüz tanıma kamerası sistemde aktif olarak kullanılmaktadır. * Ayrıca trafik ve asayişte görevli 115 bin 854 kolluk görevlimizde yaka kamerası bulunacaktır.
Yılbaşı gecesi ve takip eden günlere ilişkin AFAD Başkanlığımız, her zaman olduğu gibi 7/24 esasına göre görev planlamasını yapmıştır.
* 81 İl AFAD Müdürlüğümüze ve 20 Birlik Müdürlüğümüze "hazır durumda" olun mesajı geçilmiştir. * Yılbaşı gecesi 81 ilimizde ve birliklerimizle toplam 1.410 personel ve 396 araç görev yapacaktır.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında Göç İdaresi Başkanlığımız, düzensiz göçle mücadelede tedbirlerini en üst seviyeye çıkarmıştır.
* 81 ilimizdeki 375 Mobil Göç Noktası Aracımız 22 Aralık 2025 itibarıyla 7/24 esasına göre faaliyete geçmiştir. 4 bin 575 personelimiz 10 gün boyunca görevlerini kesintisiz sürdürecektir. * Şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerde, * Şehirlerin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında, * Otobüs terminalleri, tren garları ve havalimanlarında, * Parklar, bahçeler ve sahillerde kontrollerimiz devam etmektedir.
2026 yılının ülkemize; milletimize, sağlık, huzur ve esenlik; başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyoruz.