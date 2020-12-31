31 Aralık 2020 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 11:46

Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Yılbaşı yasağı ile ilgili genelge geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Kısıtlama öncesi vatandaşlar Yılbaşı yasağının kaç gün süreceğine ilişkin detayları merak ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 31 Aralık 2020'de başlayacak olan kısıtlama, 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak. Peki Yılbaşı yasağı kaç gün? İşte detaylar

YILBAŞI YASAĞI KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 3 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağının cevabını geçtiğimiz günlerde verdi. Yılbaşında plan yapacak vatandaşlar "Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yılbaşında uygulanacak kısıtlamaya ilişkin ayrıntıları paylaştı. Peki Yılbaşı yasağı ne zaman başlayacak?

YILBAŞI YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Genelgede, 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, COVID-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edilerek alınan ek kararlar şu şekilde sıralandı:

* Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* 31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

Genelge kapsamında yılbaşını da içerisinde bulunduran 3 gün boyunca sokağa çıkmak yasak uygulanacak.