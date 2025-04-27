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  • Yılbaşından bugüne hız bilançosu: 2,1 milyon işlem yapıldı
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Yılbaşından bugüne hız bilançosu: 2,1 milyon işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-24 Nisan tarihlerinde trafik ekiplerince hız ihlaliyle ilgili 2 milyon 126 bin 384 işlemin yapıldığını bildirdi.

AA27 Nisan 2025 Pazar 12:19 - Güncelleme:
Yılbaşından bugüne hız bilançosu: 2,1 milyon işlem yapıldı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı hızın trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

2,1 MİLYONDAN FAZLA İŞLEM YAPILDI

Trafik ekiplerince 1 Ocak-24 Nisan tarihlerinde hız ihlali ile ilgili 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, ayrıca Elektronik Denetleme Sistemleri'nden 1 milyon 992 bin 787 işlem uygulandığını vurguladı.

Araç kullanırken hız sınırlarını aşmanın tehlikelerine işaret eden Yerlikaya, "Unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun." ifadelerini kullandı.

TRAFİK DENETİMLERİ

Bakan Yerlikaya, 17-24 Nisan'da gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin verileri de paylaştı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 3 milyon 641 bin 525 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 162 bin 64, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 68, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 672, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 773 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 879 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 524 bin 100 araca/sürücüye işlem yapıldı."

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