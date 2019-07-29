Yılda 5 milyon turist ağırlanacak: Bölgenin ilk millet bahçesi tamamlandı

Restorasyon ve kültürel peyzaj çalışmalarıyla tarihi kimliği ön plana çıkarılan İçkale, vatandaşların büyük beğenisi kazandı. Bakanlıkça Sur'un eteklerinde yaklaşık 24 milyon lira kaynakla oluşturulan şehrin ilk millet bahçesiyle de Diyarbakır'a 150 dönüm yeşil alan kazandırıldı.

"YILDA 5 MİLYON TURİST AĞIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, 24’e yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarla ilçenin değerlerinin yok edilmek istendiğini belirterek güvenlik güçlerinin ilçeyi teröristlerden temizlenmesinin ardından Sur'un ihya edilmesi için çok hızlı çalışma başlatıldığını söyledi. Koruma İmar Planı'na uygun olarak Sur'un yeniden inşa edildiğini, bu kapsamda İçkale'deki gecekonduların yıkılarak 27 sahabenin medfun olduğu bu mekanın inanç turizmine kazandırıldığını belirtti. Gazi, İzzetpaşa ve Melikahmet caddelerinde cephe yenileme çalışmalarının tamamlandığına, teröristlerin yıktığı alanda 1500 konutun yapılacağına işaret eden Çiftçi, "Sur bütün yönleriyle ayağa kaldırılıyor. Geçen yıl 500 bin turist ilçemizi ziyaret etti. Yılda 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Diyarbakır'ın ilk millet bahçesi, en çok yakışacağı tarihi Sur'a yapılıyor." ifadesini kullanan Çiftçi, projenin bir tarafı Dicle Nehri diğer yanı surlarla sınır olan Hevsel Bahçeleri manzaralı 150 dönüm alanda uygulanmasına başlandığını kaydetti.

Çiftçi, TOKİ'nin ihale ettiği ve çalışmaların tamamlandığını Diyarbakır, nefes aldığı çok güzel bir mekana kavuştuğunu söyledi.