İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2022 Cumartesi / 27 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,192
  • EURO
    17,4658
  • ALTIN
    965.283
  • BIST100
    2438.84
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yılda bir kez bu rengi alıyor! Çok az kişi tarafından biliniyor
Güncel

Yılda bir kez bu rengi alıyor! Çok az kişi tarafından biliniyor

Bursa'da yılda sadece 1 ay turkuaz renge bürünen göleti görenler hayran kalıyor. Gören Salda gölüne benzetiyor. Göletin güzelliğine hayran kaldıklarını belirten Halil İbrahim Oral, 'Sanki Salda Gölü'nü ziyaret etmiş gibi oldum. Göletimiz bu aylarda uçan polenlerle bu muhteşem renge kavuşuyor. Biz gezip hayran kaldık, herkese tavsiye ediyoruz' diye konuştu.

IHA28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Harmancık ilçesi Karaca mahallesinde bulunan Karaca Göleti, çam ormanlarının içinde bulunuyor. Çam ağaçlarından uçan polenler Mayıs ayında göletin rengini Turkuaz renge çeviriyor. Muhteşem bir rengin oluştuğu gölet çok kimse tarafından bilinmiyor. Mayıs ayında görenlerin hayran kaldığı gölet polenler bittikten sonra eski rengine dönüşüyor. Göletin turkuaz rengi sadece polenlerin uçtuğu Mayıs ayında 1 ay boyunca görülebiliyor. Bu göleti Mayıs ayında ziyaret edenler Salda gölüne benzetiyor. Göletin bulunduğu köylüler ise gölete geleceklerin çevreyi kirletmemesini istiyor.

Köylerinde bulunan göletin her yıl 1 ay muhteşem bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Karaca Mahalle Muhtarı Emin Konuk, "Her yıl bu mevsimde çam ağaçlarından uçan polenler göletimizi bu renge dönüştürüyor. Turkuaz renge dönüşen göletimiz muhteşem bir görüntüye kavuşuyor. Gören hayran kalıp Salda gölüne benzetiyor. Buraya geleceklerden ricamız çevreyi kirletmeyip temiz tutmaları. Bu görüntü yılda sadece 1 ay gözüküyor. Çam ağaçlarındaki polenler bittikten sonra eski görüntüsüne geri dönüyor. Bu ayda göletimiz seyrine doyum olmayan bir renge kavuşuyor. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.

Göleti gezmeye gelen Muharrem Ulutaş, "Karaca göletinin güzelliğini duyup gezmeye geldik. Hayran kaldık, Dağ yöremizin her yeri bir başka güzel bu güzelliği herkes görmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Göletin güzelliğine hayran kaldıklarını belirten Halil İbrahim Oral, "Sanki Salda Gölü'nü ziyaret etmiş gibi oldum. Göletimiz bu aylarda uçan polenlerle bu muhteşem renge kavuşuyor. Biz gezip hayran kaldık, herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.