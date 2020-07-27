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''Yıldırım-2 Cilo Operasyonu''nda teröristlere ait roketatar, el bombası ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği, Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda toprağa gömülü roketatar, el bombası ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:01 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:01
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" sürüyor.

Bu kapsamda Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü kırsalında düzenlenen operasyonda tespit edilen ve PKK'lı teröristlerce önceden toprağa gömülmüş bir çuval içerisinde, RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 antitank roket mühimmatı, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 41 mühimmat, 651 biksi makineli tüfeği fişeği, glock tabanca şarjörü, 2 taarruz el bombası ve kütüklük ele geçirildi.

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