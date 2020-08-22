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Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hava destekli Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:42 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:42
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Bakanlıktan yapılan açıklamada,

Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında; Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.

ifadelerine yer verild...

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