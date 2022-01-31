İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yıldırım, 'Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu'na katıldı
Güncel

Yıldırım, 'Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu'na katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu'na katılarak fotoğraf çekti.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 13:22 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:22
ABONE OL

Yıldırım, Erzincan Valiliğince düzenlenen, yerli ve yabancı çok sayıda fotoğraf sanatçısının yarıştığı "Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu"na katılarak, baba ocağı Refahiye ilçesinde, Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki kış manzaralarını görüntüledi.

Kentte 26-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen maratonun, hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, "Şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak için düzenlenen bu yarışma çok önemli. Yarışmaya katılan tüm fotoğrafseverleri kutluyor ve başarılar diliyorum." dedi.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
  • Erzincanda Kış Fotoğraf Maratonu
  • çekim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.