Yıldırım, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret etti

AA 8 Mart 2022 Salı 17:18 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 17:26

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret eden Yıldırım, müzeye gelişinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel tarafından karşılandı.

Parkta sergilenen eserler hakkında Başkan Demirel'den bilgi alan Yıldırım, bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatarak, "Türk geleneğinde, göreneğinde, yönetim anlayışında erkekle yan yana, birbirini tamamlayan ve hayatın her aşamasında olan kadınlarımızın önümüzdeki süreçte her alanda, siyasette, ticarette, kültür hayatımızda, eğitim alanımızda, toplumun her kesiminde daha fazla yer alacağına hiçbir tereddütüm yok." diye konuştu.

Yıldırım, son 20 yılda yaşananların bunu teyit ettiğine işaret ederek, "Bugün öğretmenlerimizin yarıdan fazlası kadınlarımızdan oluşuyor, üniversite hocalarımızın yarıdan fazlası yine kadın profesörlerimizden oluşuyor, Meclisimizde yüzde 20'ye yakın bir orana eriştik, yüzde 1-2'lerden buralara geldik. Burada daha da ileri gitmemiz gerekiyor. Yargıda da önemli ölçüde kadın oranları yüzde 35-40'lara kadar yükseldi. Dolayısıyla her geçen gün kadının hayatımızdaki etkinliği artarak devam ediyor." dedi.

Müzenin kapalı alanında da incelemelerde bulunan Yıldırım, burada, Etimesgut Belediyesine bağlı kreş ve gündüz bakımevi öğrencilerince yapılan "Dünya Kadınlarla Güzel" konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra konferans salonuna geçen Yıldırım ve beraberindekiler, burada müze tanıtımını içeren videoyu izledi. Salonda bulunan öğrencilere hitap eden Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Merhum Neşet Ertaş'ın, "Kadın insan, bizler insanoğluyuz" ifadesini aktaran Yıldırım, kadınların Türk tarihi ve töresinde her zaman erkeklerle beraber omuz omuza beraber mücadele ettiğini belirtti. Yıldırım, "Bizler, kadınlarımızla erkeklerimizle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine dayanışma içerisinde inşallah ulaştıracağız." dedi.

Etimesgut'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım, güzel ve anlamlı bir eserin ortaya konulduğunu dile getirerek, Başkan Demirel'i tebrik etti.

Kendisine tevdi edilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer devlet başkanlarına şükranlarını ifade eden Yıldırım, göreve gelmesinin ardından Türk devletlerine ve tarihine olan ilgisinin daha farklı olmaya başladığını bildirdi.

Yıldırım, "Biraz daha derinlemesine işin içine girmeye başladım ve gördüm ki bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında çok ama çok küçük kalıyor. Gençler, siz öğrenme evresindesiniz, eğitim öğretim sizin asli işiniz, benim size önerim tarihinizi bütün detayıyla öğrenin. Tarihimizin bize sağlayacağı o kadar çok büyük imkanlar olacak, o kadar büyük tecrübeler olacak ki bundan sonraki hayatınızı planlamakta en önemli rehberiniz olacak." dedi.

Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan bir medeniyetin mirasçıları olduklarını belirten Yıldırım, bu dönem içerisinde çıkışlar ve düşüşlerin olduğunu ancak tarihin hiçbir döneminde yok olmadıklarını ve esaret altına girmediklerini söyledi.

- "TARİHİMİZDE BAŞIMIZI ÖNE EĞDİRECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

Benzer durumda olan iki millet bulunduğunu, bunlardan birinin Türkler diğerinin ise İngilizler olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türkler ile İngilizler arasındaki en önemli fark da şudur; tarihin hiçbir döneminde esaret altına girmediği gibi kimseyi de esareti altına almamış tek millet var, o milletin adı da Türk milleti. Dolayısıyla hem İslam öncesi hem İslam sonrası bizim tarihimizde başımızı öne eğdirecek hiçbir şey yok. Ama başka milletlerin tarihi ayıplarla dolu, bunu da biliyoruz." diye konuştu.

Merhum İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, işte, fikirde birlik" ifadesini aktaran Yıldırım, "Bundan sonra bize düşen Anadolu coğrafyasında, Balkanlarda ve Orta Asya coğrafyasında yaşayan ve toplam 160 milyonu bulan Türk soyunun ve bağımsız devletlerin, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve gözlemci üye olarak Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde birlikteliğimizi, beraberliğimizi daha da artırmak ve bölgenin kalkınmasını, milletlerimizin refahını en iyi şekilde sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk devletlerinin, coğrafi olarak bakıldığında 5 milyon kilometrekarelik bir alanda yer aldığını, 160 milyon nüfusa hitap ettiğini ve toplam 500 milyar doların üzerinde bir milli gelirin bulunduğunu anlatan Yıldırım, "Kendi aralarındaki ticarete baktığımızda yüzde 3'ü geçmiyor. Ne kadar daha fazla yapacağımız iş olduğunu buradan da görüyoruz. O halde önce dilde birliği sağlamamız gerekiyor, ortak tarih kültürünü oluşturmamız gerekiyor ve adım adım da refahı bütün Türk devletleri arasında yaymamız, geliştirmemiz, adil paylaşımı da sağlamamız gerekiyor." dedi.

Dünyadaki huzursuzlukların kaynağının adil paylaşımın olmamasından kaynaklandığına işaret eden Yıldırım, "Bazıları Türk Devletleri Teşkilatının birtakım çevrelere endişe sebebi olduğunu söylese de açıkça söyleyeyim, Türk devletlerinin, Türk Devletleri Teşkilatının hiçbir başka ulusa karşı dostane olmayan bir amacı yoktur." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının bütün bölge ülkeleriyle dostane ilişkileri geliştirmek ve bölgesel barışı, huzuru sürdürülebilir hale getirmek olduğunu söyleyen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun için büyük gayret gösterdiğini dile getirdi.

- "BATI MEDENİYETİ GİBİ İKİ YÜZLÜ BİR SİYASETİ, BİR DURUŞU ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, savaşın bitmesini ve masum insanların ölümünün sona ermesini arzu ettiklerini belirterek, "Biz başka Batı medeniyeti gibi iki yüzlü bir siyaseti, bir duruşu asla kabul etmiyoruz. Maalesef Batılılar tehlike, tehdit kendilerine gelmediği zaman ilgisiz davranıyorlar ama tehdit yaklaştığı zaman ciyak ciyak bağırıyorlar. Bizim için insan eşref-i mahluktur, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun yaratılanı yaratandan ötürü seven bir inancın mensuplarıyız. O bakımdan temennimiz bir an önce bölgede akan kanın durması ve barışın tekrar tesis edilmesidir." diye konuştu.

Yıldırım, "Bugün ihtiyacımız olan, ekmek kadar, su kadar, hava kadar birlik, beraberlik ve kardeşlik. Bu duygularımızı çok ama çok diri tutmak mecburiyetindeyiz. Çünkü etrafımızdaki tehdit bizim ancak ve ancak mücadele gücümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edersek başarılı oluruz. Bunu başaramayan ülkelerin ne duruma düştüğünü tarih bize çeşitli örnekleriyle gösteriyor." dedi.

Ziyaret dolayısıyla ilgililere teşekkürlerini yineleyen Yıldırım, "Cumhur İttifakı olarak, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkemizin ali menfaatlerini siyasi mülahazaların üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için, milletimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Binali Yıldırım, daha sonra park içerisinde bulunan otağa geçti ve burada hatıra defterini imzaladı.