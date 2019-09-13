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Yıldırım isabet eden kulüp başkanı ağır yaralandı

Denizli´nin Acıpayam ilçesinde, 1'inci Amatör ligde mücadele eden Dodurgaspor Kulüp Başkanı Ramazan Der (34), kendisine ait mısır tarlasında çalışırken, yıldırım isabet etmesiyle ağır yaralandı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Dodurga Mahallesi Bucakiçi mevkisindeki mısır tarlasında meydana geldi. Dodurgaspor Futbol Kulübü Başkanı Ramazan Der, babası Kemal Der ile birlikte, sahibi oldukları mısır tarlasını sulamak için Bucakiçi mevkisindeki arazilerine gitti. Evli ve bir çocuk babası Ramazan Der'e, tarlada çalıştığı sırada yıldırım isabet etti. Oğlunun yaralandığını gören baba Kemal Der, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Der'i, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Der, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 
 
Olay, başta Der'in başkanı olduğu kulüp ve mahallesinde büyük üzüntü yarattı.

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