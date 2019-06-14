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Yıldırım isabet eden vatandaşın imdadına polis helikopteri yetişti

Van'da, yıldırım çarpması sonucu yaralanan kişi, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

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Van'ın Çatak ilçesinde, yıldırım çarpması sonucu yaralanan kişi, polis helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Eliaçık Mahallesi'nde dağlık alanda Hamdi Bali'ye yıldırım isabet etti.
 
Haber verilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), helikopterle olay yerine gitti.
 
İlk müdahalesi yapılan Bali, ekiplerce helikoptere taşınarak, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

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