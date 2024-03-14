Yıldırım: İstanbul'u iş bilmezlerden geri alıp hizmete yeniden devam diyeceğiz

Ümraniye Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli bireylere yönelik iftar programı düzenlendi. İftar programına, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-Kerim tilaveti ile başladı. Vatandaşların oruçlarını açmasının ardından kürsü konuşmalarına geçildi.

"BU ŞEHİRDE MAALESEF BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKAMADILAR"

İstanbul seçimlerine dair konuşan Başkan Yıldırım, "İstanbul'u yeniden iş bilmez insanlardan geri alıp hizmete yeniden devam diyeceğiz. Çünkü hizmetlerimiz durmuştu. Dört buçuk sene bu şehirde maalesef bir çivi dahi çakamadılar. 39 ilçemizde bunlar gözle görülür bir şey yapmadılar. Tatilden başka bir şey yapmıyorlar zaten" dedi.