Yıldırım: Kemal Bey şu an mevsimlik milliyetçiliğe de geçti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Silivri'de bir fabrikanın çalışanları ile öğlen yemeğinde bir araya geldi. Çalışanlarla sohbet eden Yıldırım ardından bir konuşma yaparak 28 Mayıs Pazar Günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Yıldırım yaptığı konuşmada, "Seçim 14 Mayıs'ta bitti aslında. Bunu nereden çıkardın diye sorabilirsiniz. Meclis'i seçtik cumhurbaşkanına oy verdik meclis cumhur ittifakı 323 milletvekili ile açık ara önde yarıdan 23 milletvekili fazlamız var. Esasında cumhurbaşkanımız karşısındaki rakibine de 2.5 milyondan fazla fark attı. Ama anayasamızda bir madde var ilk turda salt ekseriyet gerekiyor. 2007'de o zaman cumhurbaşkanını meclis seçiyordu. Meclis'te bize cumhurbaşkanını seçtirmediler. Seçimi anayasa mahkemesine taşıyıp iptal ettirdiler. Bizde dedik ki cumhurbaşkanını meclis seçemiyorsa sahibi seçsin millet seçsin. 2007'de referanduma gittik salt eksriyeti de biz yaptık. Niye çünkü temsilde adalet olsun katılım olsun başka ülkelerde kim fazla oy alır ise seçiliyor" dedi.

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Yıldırım, "Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor, 'bu bir referandum' diyor. Kemal bey 'u' dönüşü yapa yapa başı da dönmeye başladı. Bu nasıl referandum olur referandum da 2 aday yarışmaz. 2017'de parlamenter sistemden, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yaptık bu bir referandumdur. Halka soruyorsunuz. Burada 2 aday 2. tura gidiyor. Belli ki artık 2.tur da havlu atmış kendisini yok sayıyor o da kabullenmiş hayırlı uğurlu olsun ne diyeyim. O halde sandığa gidiyoruz. Sandıkta cumhurbaşkanını rekor oy ile seçmek ile kalmıyoruz muhalefeti adayını yancılarını dağdakileri Pensilvanya'dakilerin tamamını da sandığa gömüp siyaset sahnesinden siliyoruz. Böylece bu seçim hiç kimsenin kaybetmeyeceği bir seçim olacak. Bu seçim Türkiye'nin herkesin muhalefetin de kazanacağı seçim olacak. Muhalefette daha tutarlı olacak ki bizde iş yapalım. Bugün Türkiye'de muhalefet sorunu var. Liderlik sorunu yok lider orada bakın Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'a Avrupalılar 'diktatör' diyor. 14 Mayıs'ta yüzde 56 çıkmayınca biz hata yaptık Erdoğan 'diktatör değil' diyorlar. Günah çıkarıyorlar. Niyeymiş, ' bu adam diktatör olsaydı ilk turda istediği sonucu çıkarırdı' diyorlar. Günaydın, uyan da balığa gidelim" diye konuştu.

"KEMAL BEY ŞU AN MEVSİMLİK MİLLİYETÇİLİĞE DE GEÇTİ. BU OLMAZ Kİ AMA BU İŞ MEVSİMLİK OLMAZ"

Yıldırım konuşmasının devamında programda kendisine eşlik eden AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile yaşadıkları kazaya da atıfta bulunarak, " Şamil bey benim kaza arkadaşım arabada 4 takla attık birbirimiz ile kucaklaşarak hayata tutunduk. Demek ki nasipte sizlerle bir araya gelmekte varmış. Allah sakladı bu günlerde tekrar sizlerle birlikte olduk. Tabi 50 artı 1 ile değil 50 artı 10 ile gideceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Onun için Şamil Bey'in söylediği şey önemli. Sandık önemli çünkü oy namustur oylara sahip çıkmak da bizim vazifemizdir. Bu normal bir seçim olmaktan çıktı. Hatırlayın adaylar belli oldu dağdan Kandil'den Avrupa'dan her taraftan açıklama yaptılar. Destek açıklaması yaptılar. FETÖ alçakları dönüş biletimizi aldık açıklaması yaptılar. 14 Mayıs'tan sonra kafaları karıştı. Karşımızdaki aday onları hapisten çıkaracağız gelir gelmez diyor. Bu 'Tayyip Erdoğan gitmesi lazım' diyorlar. 14'ünde gördüler ki manzara farlı Kemal Bey şu an mevsimlik milliyetçiliğe de geçti. Bu olmaz ki ama bu iş mevsimlik olmaz. İnsanın aslı varken çakması ile bu iş olmaz kardeşim. Vatanımızı milletimizi bayrağımızı canımızdan kutsal biliriz onun için yapmayacağız hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.