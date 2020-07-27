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Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu

TSK terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Terörle mücadele harekatı bölgesinde 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:09 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:09
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 8 terörist etkisiz hale getirilirken 12 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım operasyonlarının terörle mücadele harekatı bölgesinde genişleyerek devam edeceği öğrenildi.

- YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI OPERASYONU'NA 1170 PERSONEL KATILIYOR

İçişleri Bakanlığınca, sabah saatleride Ağrı, Iğdır ve Kars'ta Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu'nun başlatıldığı açıklanmıştı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 86 timde 1170 personelin görev aldığı kaydedilmişti.

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