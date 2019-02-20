12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3177
  • 6,0319
  • 229.732
  • 101.999
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yıldırım taksi durağını ziyaret etti, müşteri telefonlarına baktı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün Maltepe ilçesinde Zümrüt Çiçek Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Taksicilerle çay içip, sohbet eden Yıldırım durağa gelen telefonu açarak bir müşteri ile konuştu. Müşteriden aracı istediği adresi alan Yıldırım, müşteriye kendisini tanıttı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Binali Yıldırım, müşteriye, "Ben Binali Yıldırım. Memnun oldum. Taksi durağındayım. Telefonu ben açtım. İyi günler diliyorum" dedi. Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla bu sıcak sohbetine, taksi durağında bulunanlar gülümsemeler ve alkışlarla destek verdi.

"BRAVO SENİ TEBRİK EDİYORUM"

Yıldırım daha sonra, taksi durağından anons geçerek,  taksiyi müşterinin adresine yönlendirdi. Taksi durağının dışında bekleyen Murat Çelik isimli bir vatandaş ise taksi durağını arayarak, Binali Yıldırım ile görüşmek istediğini söyledi. Murat Çelik ile önce telefonda konuşan Binali Yıldırım, vatandaşı taksi durağına davet etti. Taksi durağına gelen Murat Çelik sohbet eden Yıldırım, "Bravo seni, tebrik ediyorum. Zeka bu işte" diyerek espri yaptı. Yıldırım, taksi durağında bulunanlarla hatıra fotoğrafı da çektirerek, taksi durağından ayrıldı. 

 

 

''Sen Türkiye´nin değil, dünyanın liderisin''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

Sisi zulmü devam ediyor: 9 genci daha idam etti

Sisi zulmü devam ediyor: 9 genci daha idam etti

İsrail'de yapılacak Eurovision'a boykot çağrısı

İsrail'de yapılacak Eurovision'a boykot çağrısı

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Gezi provokatörlerine müebbet istemi

Gezi provokatörlerine müebbet istemi

'Trump Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleye hazırlanıyor'

'Trump Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleye hazırlanıyor'

'Kıbrıs'ta federal ortaklık' teklifine KKTC'den yanıt

'Kıbrıs'ta federal ortaklık' teklifine KKTC'den yanıt

Apaydın ve Deniz görevden alındı

Apaydın ve Deniz görevden alındı
 

POPÜLER HABERLER

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA