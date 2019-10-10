Büyük Çamlıca Camisi'nde Fetih Suresi'nin okunmasının ardından sabah namazı kılındı. Daha sonra Mehmetçik için dualar edildi.

Burada sabah namazını kılan eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaş başladığı günden itibaren Türkiye'nin buradan göç edenlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yıldırım, şöyle devam etti: "Sekiz yıldır bu kardeşlerimizle aşımızı, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Biz bunları yaparken maalesef PKK'nın ve DEAŞ'ın teröristleri, YPG'nin teröristleri bunların hepsi aynıdır, birbirinden farkı yoktur. Bunların hepsinin amacı sivil, masum insanları katletmektir. Huzuru güvenliği bozmaktır.

Ağa babalarının destekleriyle sınırlarımızın güneyinde bir terör yapılanması, bir terör kuşağı oluşturma gayreti içerisinde oldular. Özellikle PKK, YPG, 'DEAŞ'ı yok edeceğim' bahanesine sığınarak Amerika'dan diğer ülkelerden silahlar temin ederek, durumlarını güçlendirmeye çalıştılar. Bununla da kalmadılar. Fırsat buldukça da ülkemize sınırlarımız içinde sivil vatandaşlarımıza yönelik terör faaliyetlerini de sürdürdüler. Uzun süreden beri dostlarımızı bu konuda uyardık. Bölgedeki koalisyon güçlerini, Rusya'yı ve diğer tarafları bilgilendirdik, uyardık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarını uyardığını hatırlatan Yıldırım, "Terör yapılanması ve sivil halka verilen zararın önüne geçilmesi için yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. Nihayet hem insanımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak sınırlarımız güneyinde bir terör kuşağı, terör devleti oluşumunun önüne geçmek için dün itibarıyla silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz harekat, bir operasyon başlatmıştır. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

- "Kürtler bizim kardeşimizdir"

Yıldırım, bu operasyondaki hedefin terör odakları olduğuna dikkati çekerek. "Kürtler bizim kardeşimiz, binlerce yıldır kardeşimizdir. Maalesef Batı dünyasında sanki Türkiye, Kürtler üzerine operasyon yapıyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Suriye'de de Irak'ta da Türkiye'de de İran'da da bütün Kürtler bizim kardeşimizdir." değerlendirmesini yaptı.

Bir gazetecinin, HDP'nin, Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumuna ilişkin sorusu üzerine Yıldırım, "HDP dediğiniz siyasi parti bu terör örgütlerinin emrinden çıkmayan bir partidir. Bu bir milli meseledir. Siyaset üstü bir meseledir. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruattır. Bizim milletimiz bu ve buna benzer olayları çok yaşadı. Her zaman bayrağımız için, toprağımız için ülkemizin bekası için bir olduk, beraber olduk. Siyaseti bir kenara bıraktık. Bugünde elhamdülillah aynısı gerçekleşiyor." dedi.

Yıldırım'ın yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk ile çok sayıda vatandaş da sabah namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.