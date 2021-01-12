12 Ocak 2021 Salı 13:13 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 13:29

İçişleri Bakanlığı, Eren Bülbül'ün adının verildiği operasyonların Tendürek'te başladığını bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte EREN OPERASYONLARI başlatıldı.

Bu kapsamda ilki Tendürek bölgesinde başlatılan “EREN-1 TENDÜREK OPERASYONU”nda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.071 personel 72 operasyonel tim görev alıyor.

2020’DE “KAPAN” VE “YILDIRIM” OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2020 yılında, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri bulundukları yerlerde imha etmek maksadıyla başlatılan KAPAN ve YILDIRIM OPERASYONLARI başarı ile icra edildi.

YILDIRIM OPERASYONLARI SONA ERDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç sivil şehidi 15 yaşında İstanbul’da şehit edilen, Halil İbrahim Yıldırım’ın anısına, operasyona ismi verilerek başlatılan YILDIRIM OPERASYONLARI 10 Ocak 2021 tarihinde tamamlandı.

153 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELDİ, 707 MAĞARA, SIĞINAK, DEPO İMHA EDİLDİ

YILDIRIM OPERASYONLARI kapsamında icra edilen,

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur