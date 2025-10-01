Yıldız: Arakanlı Müslümanların sorunu ancak böyle çözülür

Yıldız, BM Genel Kurulu'nda, "Myanmar'daki Rohingyalar ve diğer azınlıkların insan hakları durumu" başlıklı yüksek düzeyli konferansta, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına konuştu.

"Myanmar ordusu tarafından Rohingya eyaletinde işlenen cinayetler, zorla yerinden etme ve mülk tahribatı hakkındaki son haberlerden endişe duyuyoruz." diyen Yıldız, Arakanlılara uygulanan vahşetin, "kasıtlı ve sistematik bir etnik temizlik stratejisinin parçası" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Yıldız, İİT'nin, Arakan halkının Rohingya eyaletindeki vatanına "gönüllü, güvenli, onurlu ve süreklilik arz edecek şekilde" geri dönüşünün tek kalıcı çözüm olduğunu görüşünü paylaştı.

Uluslararası toplumu diplomatik baskılarını artırmaya, hedefli yaptırımlar uygulamaya çağıran Yıldız, "İİT, onlarca yıldır sistematik ayrımcılığa, şiddete ve yerinden edilmeye maruz kalan Arakan halkıyla sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha teyit eder." ifadelerine yer verdi.

Yıldız, ayrıca uluslararası toplumu Arakanlı Müslümanlar evlerine güvenli şekilde dönünceye kadar en çok Arakanlı mültecinin bulunduğu Bangladeş başta olmak üzere, Arakanlılar'a kapılarını açan diğer ülkelere insani ve kalkınma desteğini "iki katına çıkarmaya" çağırdı.

Yıldız, "Sonuç olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı, Rohingya Müslümanları ve Myanmar'daki azınlıklar için hesap verebilirlik, adalet ve onur sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler ve tüm ortaklarla birlikte çalışmaya devam etme konusundaki ortak kararlılığını yinelemektedir." sözlerini kaydetti.

- ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.