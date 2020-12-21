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Yılın en uzun gecesi bugün mü? 21 Aralık kış gün dönümü nedir?

Yılın en uzun gecesi bugün mü? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 21 Aralık kış gündönümü ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Bugün ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Sinop'ta yaşanacak. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine 90 derece açı ile gelecek. 21 Aralık'tan itibaren ise geceler kısalmaya başlayacak. Peki 21 Aralık kış gündönümü nedir? İşte yılın en uzun gecesine dair tüm detaylar...

21 Aralık 2020 Pazartesi 11:32 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 11:32
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21 Aralık en uzun gece ile ilgili detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün, Jüpiter ve Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Yılın en uzun gecesi bugün mü? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Kış Gün dönümü'nde güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Peki 21 Aralık kış gün dönümü nedir? 21 Aralık en uzun gece hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

21 ARALIK KIŞ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

En uzun gece yani 21 Aralık kış dönümü günü geldi. 21 Aralık tarihi, içerisinde Türkiye'nin de yer aldığı kuzey yarıküre ülkelerinde kışın, güney yarıküre ülkeleri için ise yazın başlangıcı sayılıyor. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine 90 derece açı ile geliyor.

21 Aralık bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılıyor. Kuzeye gittikçe gece uzunluğunun artacağı kış gün dönümü bugün yaşanıyor.

21 Aralık Kış gün dönümünde, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

TÜRKİYE’DE EN UZUN GECE EN KUZEYDEKİ SİNOP’TA YAŞANACAK

21 Aralık’ta, ülkenin Kuzey’indeki Sinop’ta 15 saat 6 dakikayla en uzun gece olacak. En kısa gece ise 14 saat ile Hatay’da yaşanacak.

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanacak ve geceler kısalmaya başlayacak. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

DİĞER GÜN DÖNÜMLERİ

21 Mart (Ekinoks): Bu tarihte gece ve gündüz süreleri eşitlenmektedir, Kuzey Yarım Kürede İlkbahar mevsiminin başlangıcı iken, Güney Yarım Küre de ise sonbahar başlangıcıdır.

21 Haziran (Yaz Gün dönümü): Bu tarihte yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin meydana gelmektedir. 21 Haziran Ekinoksunun başka bir adı ise Yaz gün dönümüdür. Kuzey Yarım Kürede yaz mevsimi başlarken, Güney Yarım Kürede ise kış mevsimi başlamaktadır.

23 Eylül (Ekinoks): Bu tarihte 21 Mart tarihinde olduğu gibi gece ve gündüz süreleri eşitlenmektedir. Ancak Kuzey Yarım Kürede sonbaharın başlangıcı ve yazın bitişi, Güney Yarım Kürede ise bahara mevsimine geçiş yaşanmaktadır.

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