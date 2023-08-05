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Yıllardır olan soruna çözüm tanker! İzmir'deki vatandaşlar mağdur

İzmir'in turistik ilçelerinden Dikili'de yaz nüfusunun artması nedeniyle su sıkıntısı başladı. Yaşanan ve uzun süreli kesintiler uygulanan Denizköy Mahallesi'nde su ihtiyacı tankerlerle karşılanmaya çalışılıyor.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 09:29 - Güncelleme:
Yıllardır olan soruna çözüm tanker! İzmir'deki vatandaşlar mağdur
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Dikili'de sahil kenarında yer alan ve kışın ortalama 80 civarında hane insanın yaşadığı Denizköy Mahallesi'nin nüfusu yaz aylarında katlanarak artıyor.

Su kaynaklarının yetersizliğinin yanında sıcakta artan tüketimle şebeke basıncının düşmesi nedeniyle mahalleye düzenli olarak su verilemiyor.

Mahalle sakinleri, günler süren su kesintilerine çare bulunmasını talep ediyor.

Bölgede 30 yıldır ikamet ettiğini belirten Mehmet Ali Okatan, su konusunun mahalle için yıllardır sorun olduğunu, nüfus arttıkça sorunun daha da büyüdüğünü söyledi.

Suların gün içinde sürekli kesildiğine, musluklardan günlerce su akmadığına şahit olduklarını belirten Okatan, altyapıyla ilgili bir sorun olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

İZSU'nun tankerlerle getirdiği suyu depolara boşaltarak şebekeye verdiğini, bu sayede mahallenin bir bölümünde suların aktığını anlatan Okatan, bu önleme rağmen alçak kotta yer alan birçok eve su verilemediğini ifade etti.

Tankerle taşınan suyun da adil dağıtılmadığını savunan Okatan, "Bütün evlerde depolar var. Su gelsin depolarımızı doldurur ihtiyacımızı gideririz. 2 günde bir gelse ona da razıyız." dedi.

Ali Nusret Kiter, su sorununun yıllardır yaşandığını, önceki yıllarda haberlere konu olmasıyla geçici çözüm bulunduğunu anlattı.

Kesintilerin devam ettiği mahalleye her gün 10-12 tankerle ortalama 250 ton civarında suyun getirildiğini aktaran Kiter, buna rağmen susuzluğun sürdüğünü dile getirdi.

Nüvit Çakır, mahallede sakinlerinin susuzluğa kendi önlemleriyle çare aradığını, tankerle su satın alarak evlerindeki depoları doldurmaya çalıştığını anlattı.

- "UZUN SÜRELİ SUSUZ KALMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada ise yaz aylarında artan nüfus nedeniyle su tüketimi artan bölgede şebeke basıncının düştüğünü, özellikle yüksek kesimlerde su kesintileri yaşandığı belirtildi.

Ekiplerin Denizköy bölgesinde su kesintilerinin önüne geçmek için çalıştığının aktarıldığı açıklamada, "Çalışma kapsamında bölgedeki içme suyu deposuna su takviyesi yapılmakta, sokaklardaki vana sistemleri sayesinde dağıtım planlanmaktadır. En kısa sürede suyun bölgede eşit dağıtımı sağlanacak, su kesintileri minimum seviyeye inecektir. İddia edildiği gibi bölgenin tamamının uzun süreli susuz kalması mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

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