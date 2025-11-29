İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

Yıllardır tartışılan viyadük için düğmeye basıldı: Süreç başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yıllardır yıkılması yönünde gündemi meşgul eden Reşadiye Viyadüğüyle ilgili tartışmalara son noktayı koyarak, 'Bakanlığımıza rapor yazılarımızı gönderdik; süreci en kısa zamanda başlatacağız' dedi.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 09:35 - Güncelleme:
Yıllardır tartışılan viyadük için düğmeye basıldı: Süreç başlıyor
Viyadük konusunda öz eleştiride bulunan Genç, her şeyi doğru yaptık iddiasında bulunmadıklarını kaydetti.

Genç "Reşadiye Viyadüğü ile ilgili değerlendirmemi baştan beri bir öz eleştiri olarak ifade ettim. Biz her şeyi doğru yaptık iddiasında bulunmadık; bazı hatalı kararlar da oldu. Reşadiye Kavşağı ile ilgili olarak ise mevcut yeni durumlar nedeniyle kavşağın mutlaka yıkılması ve kaldırılması gerektiğini zaten, siluet açısından doğru olmadığını belirterek ifade etmiştik.

Şu anda Pazarkapı Camii, duraklarımız, ünitelerimiz ve Avrasya Pazarı göz önüne alındığında, yani yaya sirkülasyonunun çok yoğun olduğu bölgede, kavşaktan hızlı inen trafik hem trafik güvenliğini hem de yaya güvenliğini ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Bu nedenle raporlama süreçlerimiz tamamlandı ve Bakanlığımıza yazılarımızı gönderdik.

Bakanımız da aynı görüşte; zaten bu, şehrin ortak düşüncesi. Ayrıca, oradaki kiriş ve kolonların kullanılabilir olup olmayacağını da önemsedik. Karayolları ile yaptığımız görüşmelerde, hem ayrı bir zarar oluşmaması açısından hem de büyük kirişlerin kullanılabileceği, kolonların ise dolgu olarak değerlendirilebileceği konusunda olumlu bir görüş aldık. İnşallah çalışmayı hızlı bir şekilde başlatmayı planlıyoruz.

İlgili bakanlığa rapor ve yazılarımızı gönderdik; süreci en kısa zamanda başlatacağız" diye konuştu.

