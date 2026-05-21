Yıllardır yapımı tamamlanmayan inşaatta erkek cesedi bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde yıllardır tamamlanmayan inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çevresinde ilaçlama yapan belediye ekipleri, bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek ve kimlik tespiti yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, yıllardır atıl halde bulunan binanın büyük tehlike oluşturduğunu ifade etti. Bölgede sık sık madde bağımlılarının toplandığını ileri süren vatandaşlar, daha önce de benzer olayların yaşandığını söyleyerek önlem alınmasını istedi. Meydankavağı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ceylani, binanın mahallede ciddi güvenlik sorunu oluşturduğunu belirterek, "Burası müteahhit mağduriyeti olan bir yer. Mahalle sakinleri çok şikayetçi. Bildiğimiz kadarıyla bu üçüncü vaka. Mahkeme süreci olduğu için şu an beklemede ama mahalleli artık buranın yıkılmasını istiyor. Sadece ölüm olayları değil, yangınlar çıkıyor. Dilenciler, tinerciler, madde bağımlıları geliyor. Burası ciddi sıkıntılı bir hale geldi" dedi.

Mahalle sakinlerinden Tuğçe İlhan ise çocuklarıyla birlikte her gün korku yaşadıklarını söyleyerek, "Bu mahallede oturuyorum. Çocuklarımız var ve her geçişimizde korkuyoruz. Geçen gün arkamızdan bağırarak geldiler. Burada alkol alıyorlar, ateş yakıp içeride kalıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla bu dördüncü ölüm olayı. Meydankavağı Mahallesi normalde çok güzel bir mahalle ama artık tedirgin oluyoruz. Akşamları yürüyüş yapamaz hale geldik. Çocuklarımızı güvenle okula göndermek istiyoruz. Bir an önce buraya çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.