İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2024 Cuma / 21 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3303
  • EURO
    33,9165
  • ALTIN
    2060.1
  • BIST100
    9183.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı
Güncel

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı.

AA1 Mart 2024 Cuma 12:09 - Güncelleme:
Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı
ABONE OL

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2023 yılına ilişkin beyannamelerini 1 Nisan Pazartesi gününe kadar elektronik ortamda gönderebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla gelir unsurları itibarıyla rehberler, broşürler ve infografikler Başkanlıkça hazırlanarak kullanıma sunuldu.

  • gelir vergisi beyanname
  • vergi beyanname dönemi
  • gelir vergisi beyan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.