Yılmaz: MİT, FETÖ mensuplarına dünyanın her yerinde takipte olduklarını hissettirmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin, Diyanet İşleri Başkanlığının, Devlet Arşivleri Başkanlığının, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının, Strateji ve Bütçe Başkanlığının, İletişim Başkanlığının, Savunma Sanayii Başkanlığına özel bütçe dahil 2022 yılı Sayıştay denetim raporu, 2022 yılı kesin hesabı ve 2024 yılı gider bütçelerinin yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, Yatırım Ofisi Başkanlığının, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının, Finans Ofisi Başkanlığının ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının 2022 yılı Sayıştay denetim raporlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine bir sunum yaptı.

"AVRUPA KOMİSYONU 2023 YILI E-DEVLET KIYASLAMA RAPORU'NDA ÜLKEMİZ 35 ÜLKE ARASINDA İLK KEZ 10. SIRADA YER ALMIŞTIR"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dijital Dönüşüm Ofisinin çalışmaları sonucunda uluslararası endekslerde Türkiye'nin üst sıralara yükseldiğini gördüklerini belirterek, "Ülkemiz Dünya Bankası Devlet Teknolojileri Olgunluk Endeksi'nde 198 ülke arasında ilk yüzde 35'lik dilime girmiş ve 'GovTech Liderleri' olarak nitelendirilen A grubunda diğer 68 ülke ile birlikte yer almıştır. Avrupa Komisyonu 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda ülkemiz 35 ülke arasında ilk kez 10. sırada yer almıştır. Ayrıca bu raporda ülkemiz, kullanıcı desteği ve dijital posta kutusu alt kırılımlarında 100 tam puan alarak genel sıralamada Fransa, Almanya, Norveç, İspanya, İtalya ve İsveç gibi ülkeleri geride bırakmıştır" dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin Türkiye'nin yatırım fırsatlarının küresel iş dünyasına tanıtımını, Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı ve bu artırımla Türkiye ekonomisinin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti. Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 2022 yılından itibaren Türkiye'de toplam değeri 4,5 milyar dolar olan 69 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. Bu projeler ile yaklaşık 16 bin 800 kişiye istihdam sağlandı" diye konuştu.

Yılmaz, 2022 yılının başından itibaren yatırım kararı alınan 65 yatırım projesinin toplam yatırım tutarının 11,1 milyar dolar ve toplam istihdam potansiyelinin 14 bin 125 kişi olduğunu hatırlatarak, söz konusu projelerin Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya ve İsviçre başta olmak üzere 19 ülkeye ait olduğunu dile getirdi.

"Diyanet İşleri Başkanlığının 2024 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı 91 milyar 824 milyon 805 bin liradır"

Diyanet İşleri Başkanlığının Kahramanmaraş depremlerinde 25 bini aşkın gönüllü personeliyle afetzedelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunduğunu ve birçok alanda Türk milletinin yardımına koştuğunu, cami ve eğitim binalarında toplam 726 bin vatandaşın barınmasını sağladığını söyleyen Yılmaz, "Başkanlığın 2022 yılı kesin hesap gideri 23 milyar 552 milyon 361 bin liradır. 2024 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı 91 milyar 824 milyon 805 bin liradır" ifadelerini kullandı.

"2023 YILI KASIM AYI İTİBARIYLA TOPLAM CİMER BAŞVURU SAYISI 7 MİLYONA ULAŞMIŞTIR"



İletişim Başkanlığının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve dezenformasyonla mücadeleye yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Yılmaz, "2023 yılı Kasım ayı itibarıyla toplam CİMER başvuru sayısı 7 milyona ulaşmıştır. Ayrıca 'Deprem Acil' butonu CİMER'de vatandaşların kullanımına açılmıştır" diye konuştu.

"(SAVUNMA SANAYİİNDE) 2002 YILINDA 248 MİLYON DOLAR OLAN İHRACATIMIZIN 2023 YILINDA 6 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENMEKTEDİR"



Türkiye'nin savunma sanayiinde devrim gerçekleştirdiğini ve tam bağımsızlığa giden yolda takip edilen bir ülke konumuna ulaştığını kaydeden Yılmaz, "2002'de savunma sanayii sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken, bugün bu sayı 3 bini aşmış, 62 olan proje sayısı 850'yi geçmiştir. Savunma sanayii projelerimiz, 16 kat artışla 90 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2002 yılında savunma sanayii alanında AR-GE'ye ayrılan bütçe sadece 49 milyon dolar iken, bugün yıllık 2 milyar doları geçmiştir. 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımızın 2023 yılında 6 milyar dolara ulaşması beklenmektedir" değerlendirmesini yaptı.

"SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU'NA AKTARILMAK ÜZERE 78 MİLYAR 852 MİLYON LİRA KAYNAK ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2023'te savunma sanayiinde hayata geçirilen ilkleri sıralayarak, "Savunma sanayiinde girişim sermayesi yatırımlarını desteklemek amacıyla 'Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' kuruldu. Fonun orta vadede 1 milyar lira büyüklüğe ulaşması beklenmektedir. Önümüzdeki yıl milletimizin göğsünü kabartan yeni savunma sanayii başarılarıyla ve yenilikçi projelerle ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Başkanlığın 2022 yılı kesin hesap harcaması 252 milyon 292 bin liradır. 2024 yılı bütçesinde kurumun harcamaları için öngörülen toplam 837 milyon 52 bin lira ödeneğin yanı sıra, proje harcamaları için Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere 78 milyar 852 milyon lira kaynak öngörülmüştür" dedi.

"FETÖ MENSUPLARINA DÜNYANIN NERESİNDE OLURLARSA OLSUNLAR DEVLETİMİZİN TAKİBİNDE OLDUKLARINI HİSSETTİRMİŞTİR"



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Türk devletinin sahada ve masada sahip olduğu güçlü konumun tesisi ve korunmasında köklü Türk devlet geleneğinin önemli bir parçası olduğunu kaydeden Yılmaz, "MİT; terörle mücadele, istihbarata karşı koyma, dış istihbarat, teknik istihbarat ve siber istihbarat alanlarında ürettiği istihbari verinin devlet politikasına dönüşebilecek kalitede ve öngörüde olmasını esas almaktadır. Teşkilat, bu zorlu süreçleri olağanüstü bir başarıyla yöneterek, ülkemizdeki güvenlik altyapısının ana unsurlarından biri olduğunu her fırsatta kanıtlamıştır" değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, MİT'in PKK/KCK'nın yöneticilerine yönelik nokta operasyonlarıyla çok sayıda kadroyu etkisiz hale getirdiğini belirterek, "MİT tarafından uluslararası düzlemde sürdürülen çalışmalarda FETÖ'nün terör örgütü niteliği tüm muhataplar nezdinde vurgulanmış ve örgütün faaliyet gösterdiği ülkeler açısından arz ettiği tehdit hakkında farkındalık oluşturulmuştur. Süreç içerisinde FETÖ'nün mahrem yapılanmaları ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre ederek örgütü görünür kılan MİT, özellikle yurt dışında faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki FETÖ mensuplarının ülkemize iadesini sağlayarak mücadeleyi uluslararası boyuta taşımış, FETÖ mensuplarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar devletimizin takibinde olduklarını hissettirmiştir" diye konuştu.

Yılmaz, DEAŞ'ın Türkiye'deki eylem arayışlarının ortaya çıkarılmasının, üst düzey örgüt yöneticilerinin ele geçirilerek örgütün Suriye sahasındaki yapılanmasının deşifre edilmesinin ve Türkiye'nin milli güvenliğine zarar vermesinin önüne geçilmesinin MİT'in radikal terör örgütleriyle mücadele alanındaki çalışmalarına örnek teşkil ettiğini dile getirdi. MİT'in Suriye sahasında insan istihbaratından teknik istihbarata kadar geniş bir yelpazeyi koordineli ve etkin kullanma yetisini ortaya koyduğunu söyleyen Yılmaz, MİT'in Suriye'de edindiği tecrübeden çatışmaların yaşandığı diğer bölgelerde de istifade ettiğini aktardı.

"(MİT'E) 2024 YILI BÜTÇESİNDE TOPLAM 17 MİLYAR 447 MİLYON 418 BİN LİRA ÖDENEK TAHSİSİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR"



MİT'in Sudan ve Haiti gibi uzak coğrafyalardan vatandaşları kurtararak dünya ölçeğinde güvenlik anlayışına sahip bir istihbarat kuruluşu olduğunu kanıtladığına dikkati çeken Yılmaz, "Teşkilat, devletimizin menfaatlerinin söz konusu olduğu uzak ve yakın her coğrafyada yürüttüğü istihbari faaliyetleriyle ülkemizi bölgesel ve küresel arenada rekabet edebilir düzeye ulaştırmayı ve dünya çapındaki istihbarat kuruluşları arasında yer almayı sürdürecektir. Teşkilatın 2022 yılı harcaması 5 milyar 937 milyon 445 bin lira olmuştur. Teşkilata 2024 yılı bütçesinde toplam 17 milyar 447 milyon 418 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, komisyon üyesi milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı bütçesine ilişkin görüş bildirmeleri ile devam etti.