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  • Yılmaz Özdil bile Özgür Özel'i yerden yere vurdu: CHP tarihinin en çapsız genel başkanı
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Yılmaz Özdil bile Özgür Özel'i yerden yere vurdu: CHP tarihinin en çapsız genel başkanı

CHP yandaşı Yılmaz Özdil bile Özgür Özel'in 'bedelli askerlik' çıkışı sonrası isyan etti. Özgür Özel'e tepki gösteren Özdil 'Özgür Özel, CHP tarihinin en çapsız genel başkanı.' dedi.

4 Mart 2024 Pazartesi 16:56 - Güncelleme:
Yılmaz Özdil bile Özgür Özel'i yerden yere vurdu: CHP tarihinin en çapsız genel başkanı
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CHP yandaşı Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa mitinginde bedelli askerlik yapanlarla ilgili söylediği sözlere yönelik tepki gösterdi. Ağır bir eleştiri dili kullanan Yılmaz Özdil, Özel'e yönelik, "Özgür Özel, CHP tarihinin en çapsız genel başkanı." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK YAPAN AVUKATINI ADAY GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlediği mitingde, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerlikten kaçanlardan değil" dedi. Özel'in, bedelli askerlik yapan avukatını da Çankaya'dan aday gösterdiği ortaya çıkmıştı.

YILMAZ ÖZDİL, ÖZGÜR ÖZELİ YERDEN YERE VURDU

CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, Özel'in sözlerine çok sert tepki gösterdi. Özel'in, "CHP'nin en çapsız genel başkanı olduğunu" belirten Özdil, "Özgür Özel, CHP tarihinin en çapsız genel başkanı. "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerliğe kaçanlardan değil" dedi. Özgür Özel, şahsi avukatını Çankaya Belediye Başkan Adayı yapmıştı. O adayın bile askerliğini bedelli yaptığı ortaya çıktı. Yani Özgür Özel hem askerliğini bedelli yapanlar bize oy vermesin diyor hem de askerliğini bedelli yapmış adaya oy istiyor. Çıktı sonra düzeltmeye çalıştı ama ne demek istediği belli." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL SEÇİMDEN SONRA GENEL BAŞKANLIKTAN AYRILACAK"

"Özgür Özel'i konuşturmayın" diyerek CHP'ye seslenen Yılmaz, "Elbette CHP'nin bileceği iştir ama seçime şunun şurasında 25-26 gün kaldı. Özgür Özel'i konuşturmayın. Ne kadar az konuşursa ne kadar az görünürse iyi. Özgür Özel konuşuyor; Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın yüreği ağzına geliyor acaba yine ne diyecek diye. Özgür Özel bana sorarsanız seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılacak. Partiye faydası yok bari seçime kadar daha fazla zarar vermesin. " dedi.

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