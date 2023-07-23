CHP, fondaş Halk TV ile olan sözleşmesini feshetti. Son dönemde CHP içindeki "değişim" tartışmalarının en büyük destekçisi konumunda olan Halk TV'nin ipi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından çekildi. Koltuğu bırakmamak için her yola başvuran Kılıçdaroğlu, değişim isteyen İmamoğlu'na karşı hamle yaparak Halk TV'ye verdiği desteği kesti.

"HALK TV İLE TÜM İLİŞKİMİZ SONA ERDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini duyurdu. CHP'li Eren Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."

FESİHNAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede şu ifadeler yer aldı:

"1 Ocak 2023 tarihli sözleşmenin 6.3. numaralı maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir. Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ile sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimizi, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınmayacağını ve bugüne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz."

"TÜRK BASIN TARİHİNİN EN HAZİN BELGESİ"

CHP'nin Halk Tv olan sözleşmesini feshetmesi bazı tepkileri de beraberinde getirdi. O tepkilerden biri de Sözcü Tv'den el çektirilen Yılmaz Özdil'e ait. Özdil, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, fesihnameyi, "Türk basın tarihinin en hazin belgesi" olarak nitelendirdi.

"HANGİ HABERLERE KAÇ PARA ÖDENDİĞİNİ AÇIKLAYIN"

Özdil paylaşımının devamında, "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, başka hangi kanallara para ödendiğini, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın." diyerek CHP yönetimine yükledi.

"HALK TV'NİN ARKASINDA ARTIK EKREM İMAMOĞLU VAR"

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise Halk Tv'ye artık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hükmedeceğini söyledi. Çiçek, açıklamasında "Artık Halk Tv nin, sizin vereceğiniz 650 milyona ihtiyacı yok; onun arkasında milyon dolarlara hükmeden Ekrem İmamoğlu var. İki yıl evvel kamuya ifşa ettiğim hususları inkar ederek, aleyhime dava açanlar; şimdi ise noter ihtarı ile sözleşme sonlandırıyor! Yakalandınız!" dedi.