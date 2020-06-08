Star.com.tr 08 Haziran 2020 Pazartesi 21:07 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 21:25

Sözcü Gazetesi köşe yazarı Yılmaz Özdil'in son bir ayda kaleme aldığı 15 yazı eski yazısı çıktı, Özdil'in 2018 yılında yazdığı başka yazılarında da kopyala-yapıştır yaptığı belirlenmişti.

Hakkında gazeteler arası transfer için 5 milyon dolar gibi astronomik bir tutar dile getirilen Yılmaz Özdil’in 8 Mayıs – 7 Haziran 2020 tarihleri arasında Sözcü Gazetesinde yayımlanan 22 köşe yazısının 15’i eski yazıların kısmi değişikliklerle tekrar yayımlanmış versiyonu olduğu ortaya çıktı. Malumatfuruş adlı site tarafından yapılan haberde Özdil'in son aylardaki yazılarında kopyala-yapıştır yazıları ön plana çıkıyor.

2018 yılında yaptığı kopyala-yapıştır köşe yazısı

Yılmaz Özdil, 12 yıl önce Sabah Gazetesi'nde çıkan yazısına hiç dokunmadan Sözcü'de yayımladı.

Yılmaz Özdil, 12 yıl önce yazarlık yaptığı Sabah gazetesindeki yazısını sadece başlığını değiştirerek yeni bir yazıymış gibi Sözcü'de yayımladı. Özdil daha önce "Doktor..." başlığıyla yayımladığı yazısının sadece başlığını değiştirerek, Türk Tabipler Birliği (TBB) ile "dayanışma" yazısına dönüştürdü.

2006'da Sabah'taki "Doktor..." başlıklı yazı, 1 Şubat 2018'de "Türk Tabipler Birliği" başlığıyla tekrar yayımlandı.

Yılmaz Özdil'in kopyala-yapıştır yaptığı yazılar

▪️ (Sözcü – “Enis Berberoğlu” – 6 Haziran 2020) = (Sözcü – “Maltepe” – 17 Haziran 2017)

▪️ (Sözcü – “Elon Musk” – 2 Haziran 2020) = (Sözcü – “NASA da kim oluyor!” – 6 Nisan 2016) = (Hürriyet – “Steve Jobs bebekken…” – 7 Ekim 2011)

▪️ (Sözcü – “Kuzuların sessizliği Kuzu’nun itirafı…” – 31 Mayıs 2020) = (Sözcü – ” Themis” – 11 Temmuz 2017) = (Hürriyet – “Mıntıka themisliği” – 11 Ekim 2013)

▪️ (Sözcü – “İzzet sahibi, karaların ve denizlerin hakimi…” – 29 Mayıs 2020) = (Sözcü – “1453” – 29 Mayıs 2016)

▪️ (Sözcü – “Bir tablo hayal edin” – 28 Mayıs 2020) = (Sabah Gazetesi – “Bir tablo hayal edin” – 2006) + (Sözcü – “Karaoğlan” – 14 Ekim 2007)

▪️ (Sözcü – “Kadim mesleğe sahip çıkmalı” – 27 Mayıs 2020) = 1/2 * (Hürriyet – “Patlıcan…” – 27 Aralık 2007)

▪️ (Sözcü – “Çav bella öyle mi?” – 24 Mayıs 2020) = (Sözcü – “Akp genel merkezine Atatürk posteri…” – 29 Temmuz 2016) + (Hürriyet – “Mustafa Kemal camiyi ahır yaptı, öyle mi?” – 25 Nisan 2012)

▪️ (Sözcü – “Havlu” – 23 Mayıs 2020) = eski yazılardan derleme (Sözcü – “Tarih” – 22 Mayıs 2020) = (Sözcü – “Hiç unutmam bir gün İsmet İnönü 75 kişilik sınıfı falakaya yatırmıştı…” – 10 Haziran 2018) = (Sözcü – “Sevr, Nur, Hira” – 13 Nisan 2017) =(Sözcü – “Macellan müezzindi” – 18 Kasım 2014) = (Hürriyet – “Savaş ve barış” – 19 Şubat 2013)

▪️ (Sözcü – “Bayram yasağı” – 21 Mayıs 2020) =~ (Sözcü – “Ümmet” – 12 Temmuz 2019) = (Sözcü – “İnsanda biraz utanma olur” – 19 Mart 2017) = (Sözcü – “Mehmet Akif’in tee 100 sene önce yazadığı ibret olmalı” – 1 Kasım 2018)

▪️ (Sözcü – “Amiral Cihat Yaycı meselesinin perde arkasını açıklıyorum” – 20 Mayıs 2020) = (Sözcü – “Darbe komisyonu” – 4 Kasım 2016) = (Hürriyet – “Fareler ve İnsanlar…” – 4 Ocak 2013)

▪️ (Sözcü = “19 Mayıs” – 19 Mayıs 2020) = (Sözcü – “29 Ekim” – 29 Ekim 2017)

▪️ (Sözcü – “Durup dururken nerden çıktı bu darbe palavrası” – 13 Mayıs 2020) = (Hürriyet – “Türban” – 21 Ekim 2010)

▪️ (Sözcü – “Koronavirüs ligi yeniden başlıyor” – 9 Mayıs 2020) = (Sözcü – “Badem United” – 13 Nisan 2016) = (Hürriyet – “Hükümetle cemaatin maçı kaç kaç biter?” – 27 Kasım 2013)

▪️ (Sözcü – “Anne” – 10 Mayıs 2020) = (Hürriyet – “Annelersiz günü” – 12 Mayıs 2013)