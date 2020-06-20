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Yılmaz Vural kaç yaşında? Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Tecrübeli Teknik direktör Yılmaz Vural başta olmak üzere toplam 12 kişinin testi pozitif çıktı. Akhisarspor'da çalışan Yılmaz Vural kaç yaşında? Yılmaz hocanın sağlık durumu nasıl?

20 Haziran 2020 Cumartesi  13:45 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 13:45
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Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ve 3'ü futbolcu olmak üzere 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tecrübeli hoca hastanede karantinada tutuluyor. Koronavirüs olan Yılmaz Vural kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl ve nerede? İşte ayrıntılar...

YILMAZ VURAL KORONAVİRÜS OLDU

Akhisarspor ile yeni bir çıkış yakalamak isteyen Yılmaz Vural takım ve taraftar ile müthiş bir uyum yakalamıştı. Düzenli olarak tekrarlanan testlerle ilgili bugün üzücü haber Akhisarspor'dan geldi. Teknik direktör YIlmaz Vural başta olmak üzere 3 futbolcunun da içinde bulunuğu 12 kişide koronavirüs tespit edildi.

YILMAZ VURAL KAÇ YAŞINDA?

Türk futbolunun en önemli isimlerinden Yılmaz Vural Ocak 1953'te Sakarya'da doğdu. 67 yaşındaki teknik adam Türkiye'de birçok ilde birçok ligin temsilcisi ile görev yaptı. Son başarısı Göztepeyi şampiyon yaparak süper lige çıkarmak olmuştu. 

YILMAZ VURAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yılmaz Vural testlerin pozitif çıkması ile birlikte hemen bilgilendirilerek hastaneye kaldırıldı ve kontrolleri gerçekleştirilerek karantinaya alındı.

YILMAZ HOCA NEREDE?

Yılmaz Vural'In hangi hastanede olduğuna ilişkin net bir açıklama yapılmazken sağlık durumunun stabil seyrettiği bir hayati tehlikenin gözlenmediği belirtiliyor.

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