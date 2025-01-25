İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yılmaz'dan kentsel dönüşüm mesajı: Zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir
Güncel

Yılmaz'dan kentsel dönüşüm mesajı: Zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da çöken binaya ilişkin, 'Bu acı olay, uzun yıllardır sürdürdüğümüz ve ciddi mesafeler aldığımız kentsel dönüşümün bir tercih değil, hayat kurtaran zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir.' ifadesini kullandı.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 15:26 - Güncelleme:
Yılmaz'dan kentsel dönüşüm mesajı: Zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir
ABONE OL

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, çöken binada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Enkazdan kurtulanlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yılmaz, kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

Binanın eski yönetmelik kriterleriyle inşa edilip 1994'te iskan ruhsatı aldığını aktaran Yılmaz, binanın çöküş nedenini ve sorumluları tespit etmek üzere adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu acı olay, uzun yıllardır sürdürdüğümüz ve ciddi mesafeler aldığımız kentsel dönüşümün bir tercih değil, hayat kurtaran zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeler ve kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yasal ve kurumsal altyapıyı daha güçlü hale getirmiştik. Ancak bu sürecin, siyaset üstü mesele olarak görülmesi ve başta medya ile sivil toplum olmak üzere tüm kesimlerin desteğiyle hız kazanması hayati önem taşımaktadır çünkü insan yaşamından daha kıymetli bir şey yoktur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.