Yılmaz'dan ''terörsüz bölge'' vurgusu! ''Yeni bir kalkınma döneminin kapılarını açıyoruz''

Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Mardin'in Midyat ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Midyat Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Veysi Şahin ile görüşen Yılmaz ve Işıkhan, ardından Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Midyat Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, ilçenin farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır yan yana yaşadığı bir medeniyet şehri olduğunu söyledi.

"İnsanların kimlikler, inançlar, etnik farklılıklar üzerinden birbiriyle çarpıştırıldığı, çeşitli menfaatler uğruna insani değerlerin yerle bir edildiği bugünkü dünyaya baktığımızda bunun kıymetini bir kat daha anlıyoruz. Süryani'siyle, Müslüman'ıyla, Arap'ıyla, Türk'üyle, Kürt'üyle bu topraklarda oluşan ortak hayat kültürü en büyük zenginliğimizdir. Bölgemiz geçmişte maalesef güvenlik meselelerinin ağır yükünü taşıyan coğrafyalardan biri oldu." ifadelerini kullanan Yılmaz, buna rağmen bu şehirlerin kardeşlik hukukunu korumayı başardığını ve birlikte yaşama iradesini her daim ayakta tuttuğunu vurguladı.

Türkiye'nin bugün "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kararlı yürüyüş içinde olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, sonra da terörsüz bölge. Huzur ve güven içinde bir coğrafya, bir bölge istiyoruz. Bu hedeflerimiz gerçekleştiğinde huzur çok daha güçlenecek. Üretimden turizme, ticaretten yatırıma kadar pek çok alanda yeni bir kalkınma döneminin kapıları açılmış olacaktır. Bu bölgenin de bir insanı olarak terörün en büyük acısını burada yaşayan insanlarımız gördü. İnşallah terörün kalıcı şekilde gündemimizden çıktığı günlerin de en büyük faydasını bu bölge görecek. Bu bölgede yaşayan insanımız görecek. Tüm Türkiye tabii ki bu terörün, terör belasının ortadan kalkmasının faydalarını hissedecek, görecek ama en fazla bu bölgede yaşayan insan bunu hissedecek."

Midyat'ın tarihinden gelen birlikte yaşama kültürünün yeni dönemin en sağlam dayanaklarından biri olacağını dile getiren Yılmaz, toplu açılış töreninin de bu kadim şehrin gelişimine katkı sağlayan önemli yatırımları ifade ettiğini söyledi.

Şehirlerin gelişmesinin güçlü vizyonu, kararlı yönetim anlayışını, millet ve hizmet odaklı belediyecilik yaklaşımını gerektirdiğine işaret eden Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerin geçirdiği dönüşümün bu anlayışın bir sonucu olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:

"Zihniyetimiz laf üstüne laf koyma değil, taş üstüne taş koyma. Bunun da en güzel örneklerinden biri burası. Şehirlerin altyapısını güçlendiren, gençlere imkan sağlayan, tarihi mirası koruyan, sosyal hayatı zenginleştiren ve üretimi destekleyen bir belediyecilik anlayışıdır. Bir belediye halka temel hizmetleri sunmak durumunda. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun bir belediye başkanının birinci asli görevi vatandaşın temel beklentilerine cevap vermek, ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri sunmak, bu çerçevede de asli görevlerini yerine getirmektir. Bunu yapmayıp, laf, polemik belediyeciliği veya lüzumsuz yerlere kaynakları harcayan bir belediyecilik yaparsanız vatandaşı memnun etmemiş olursunuz. Dolayısıyla bizim belediyelerden beklentimiz budur. Bunu da her fırsatta ifade ediyoruz. Midyat'ta hayata geçirilen projelerde bu anlayışı görüyoruz."

Midyat'ta spor altyapısını güçlendiren önemli yatırımların açılışını gerçekleştirdiklerini, Midyat Belediyesi Spor Kompleksinin gençlerin sporla daha güçlü bağ kurmasına imkan sağlayacak önemli bir tesis olarak şehre kazandırıldığını bildiren Yılmaz, bunun yanı sıra gençlik merkezi, semt sahaları ve spor alanlarının da gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri imkanlar sunduğunu dile getirdi.

Tenis kortlarına kadar çalışmaların yapıldığını görmenin sevindirici olduğunu ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizin kültürel hayatına katkı sağlayacak olan önemli bir eser olan Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi de bugün açılışını yaptığımız bir yatırım. Bu tabi tamamlandı. Uzun süredir hizmet veriyor ama resmi açılışını bugün gerçekleştirmiş olduk. Hakikaten muhteşem bir eser içindeyiz. Bunun için yürekten tebrik ediyorum. Eser ve hizmet siyaseti diye boşuna söylemiyoruz. Ben inanıyorum ki Veysi Başkan uzun yıllar bu eserleriyle anılacak. Sadece bu dönem değil, uzun bir süre insanlar bu eserleri gördükçe dua edecek. Bir insanın, bir yöneticinin alabileceği en güzel şey de halkın bir teşekkürüdür. Bu merkez Midyat'ın kültür ve sanat hayatına da önemli soluk kazandırmıştır."

İlçenin tarihi dokusunu korumaya yönelik çalışmaların büyük titizlikle yürütüldüğüne dikkati çeken Yılmaz, tarihi dokuyu ortaya çıkarmanın önemli olduğunu, Mardin'de çarpık yapıları yıkınca tarihi ve güzel dokunun ortaya çıktığını belirtti.

İlçede tarihi dokuyu korumak ve ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalardan bahseden Yılmaz, şunları aktardı:

"Matiate Kazı ve Restorasyon Evi Projesi önemli. Bir yer altı şehri tespit edilmiş durumda. Adeta bir Kapadokya havası oluşturacak bu yeni keşifler burada. Kapadokya'da nasıl tarihi kültürel turizm bütün dünyanın ilgisini çekiyorsa Mardin'de, Midyat'ta da inşallah aynısını görürüz. Bu çalışmaları tamamlayıp bütün dünyaya tanıtmamız lazım. Daha fazla yabancı turisti cezbetmemiz lazım. Çok şükür artık sokaklar tıka basa doluyor turizm sezonunda. Özellikle de uluslararası alandan daha çok turisti cezbetmeyi hedeflemek lazım. Bu çerçevede yapılan çalışmalar büyük katkı sunacak. Binbaşı Yakup Karakaya Mesire Alanı, Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Barış Manço Parkı ve ilçemizin farklı noktalarında hayata geçirilen park düzenlemeleri, Midyatlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte vakit geçireceği yeni yaşam alanları sunmaktadır."

Yenilenebilir enerjinin önemine değinen Yılmaz, "Yenilenebilir enerjinin, yerli enerjinin ne kadar önemli olduğunu son savaşta da gördük. Bir boğaz kapatıldı bir anda, tüm dünya enerjiyi konuşmaya başladı. Pandemide de gördük, gıda, enerji gibi meseleler, yeri gelir parasını verseniz bile bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla bunları yerli ve milli üretmek, yenilenebilir enerji dediğimiz güneş ve rüzgar gibi yerli kaynakları daha çok kullanmak her bakımdan çok kıymetlidir. Hem bu tür riskleri düşürmek hem de cari açığımızı düşürüp milletimizin refahını artırmak açısından, bir taraftan da çevre açısından elbette." diye konuştu.

Yatırımların ortak hedefinin Midyat'ı her alanda daha güçlü bir şehir haline getirmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz projelerin toplam yatırım büyüklüğü 2 milyar 660 milyon lirayı bulmaktadır. Bir ilçe belediyesinin bunu yaptığını görmek çok sevindirici. İnşallah bazı belediyelere de örnek olur. Şunu görüyoruz son yıllarda, birçok metropol belediyenin İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere harcamaları içinde yatırımların payı düşüyor. Bu sağlıklı bir durum değil. Bir belediyenin en önemli görevi yatırım yapmaktır. Halka yatırım yapmaktır.



Popülist politikalarla paraları fazladan personel alıp farklı alanlara harcarsanız, yatırım yapmazsanız ne olur? Bir süre idare edebilirsiniz. Sermayeden yemek diyoruz ya bir süre geçmişten gelen sermayeyle idare edebilirsiniz ama sonra sistem orasından, burasından patlamaya başlar. Yatırım yapmadan bir yere kadar gidilir, bir süre sonra bu sorunlarla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla sizin yatırıma bu kadar kaynak ayırmanız, yatırım yapmanız çok kıymetli. Şu anda devam eden yatırım da 3,6 milyar. Hakikaten iftihar ettik. Bu tablo Midyat için ortaya konulan yerel yönetim vizyonunun ne denli güçlü olduğunu açıkça göstermektedir."

- BAKAN IŞIKHAN: "YATIRIMLARIN HER BİRİ VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da bugün Midyat'ın çehresini değiştirecek ve yaşam kalitesini artıracak, sosyal yaşamdan spora, kültürden istihdama kadar dev bir hizmet halkasının açılışı için bir arada bulunduklarını söyledi.

Midyat Belediyesi tarafından tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 2,6 milyar lirayı aşan 23 dev projeyi vatandaşların hizmetine sunduklarını anlatan Işıkhan, ilçeyi modern bir geleceğe hazırlarken, tarihini ve ruhunu koruyan bu yatırımların her birinin vatandaşların yaşam kalitesini bir üst seviyeye taşıyacağını belirtti.

Toplu açılış töreninin yanı sıra Midyat'a kazandıracakları ve daha önce temelini attıkları Sosyal Güvenlik Merkezi binasının da hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, şunları aktardı:

"Sosyal Güvenlik Merkezimiz, yaklaşık 40 milyon lira yatırım bedeliyle 800 metrekare kapalı alana sahip modern bir bina olacaktır. Bu merkezle birlikte Midyatlı hemşehrilerimiz, sosyal güvenlik işlemlerini artık çok daha konforlu ve hızlı şekilde yapabilecek. SGK hizmetlerinin birçoğunu e-Devlet ve online sistemlerimiz üzerinden sunuyoruz. e-Devlet üzerinden sunduğumuz 181 farklı hizmetle en çok tıklanan ve vatandaşlarımıza en hızlı ve en fazla hizmeti veren kurum haline geldik.



Mardin'i daha ileriye taşıyacak, hemşehrilerimizi daha iyi hizmetlere kavuşturacak adımların atılmasına vesile ve destek olmaktan, bir bakan olarak, bir kardeşiniz olarak gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla çalışmaya devam edeceğiz. Açılışını yapacağımız tesislerin ve temelini attığımız Sosyal Güvenlik Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise ilçenin tarihin emaneti ve eşsiz medeniyet mirası olduğunu belirtti.

İlçenin binlerce yıllık kültür mirasıyla, geleneksel değerleri ve tatlarıyla, kardeşlik ve hoşgörü iklimiyle turizmde marka değerinin artmasını sağladığını ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu gelişmeler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda ülkemizde ve ilimizde devletimizin ortaya koyduğu kararlı irade ve aziz milletimizin desteğiyle sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamı sayesindedir. Bu durum aynı zamanda iş imkanlarının çoğalmasına, buna bağlı olarak hemşehrilerimizin gelirlerinin yükselmesine, şehrimizin refahının artmasına ve kalkınmasına vesile olmuştur."

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da hizmet siyasetinin AK Parti belediyeleriyle kendini hissettirdiğini, diğer ilçelere örnek olabilecek işlere imza atıldığını anlattı.

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ise yatırımların kente hayırlı olmasını diledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de projelerin hayata geçirilmesine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Midyatlılar adına teşekkür etti.

Midyat'ta Türk, Kürt, Arap, Süryani ve Ezidi'nin yıllardır barış ve huzur içerisinde beraber yaşadığını dile getiren Şahin, turizm rotasında bulunan ilçenin yaz aylarında büyük turist akınına uğradığını söyledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Midyat Belediye Başkanı Şahin tarafından "Türkiye Yüzyılı" yazılı tablo hediye edildi.

İl Müftüsü Enver Türkmen'in okuduğu duanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Programa, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş ve davetliler katıldı.