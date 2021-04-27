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Yine ABD polisi yine şiddet... Demans hastası kadına şiddet uyguladılar

ABD'nin Colorado eyaletinde geçtiğimiz yıl 13 dolar ödemeyi unutarak marketten çıktıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan demans hastası Karen Garner ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

DHA27 Nisan 2021 Salı 23:04 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 23:04
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ABD'nin Colorado eyaletinde, Haziran 2020'de demans hastası (Beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurma yeteneklerini bozan bir hastalık) olan 73 yaşındaki Karen Garner, 13 dolar (106 TL) ödemeyi unutarak marketten çıktı. Geçen yıl gözaltı sırasında polis şiddetine maruz kalan demans hastası Karen Garner ile ilgili yeni görüntülerde, Polisin demans hastası kadına güldüğü anlar dikkat çekti. ABD medyası, Garner'ın polis müdahalesi sırasında kolunun çıktığında ve dirseğindeki kemiğin çatladığını belirtti.

MÜDAHALE SIRASINDA GÜLDÜLER

Garner'a müdahale eden polis memurunun ve partnerinin, gözaltı sırasında güldüğü anlar kameraya yansıdı. Yayınlanan yeni görüntülerde, olay yerine gelen başka bir sürücünün ise, "Bu kadar sert müdahale etmek zorunda mısınız?" diye sorduğu; ancak polis memuru, "Bu seni ilgilendiren bir durum değil" diyerek tepki gösteriyor. Söz konusu olaya ilişkin Garner'ın avukatı, ailesinin polis departmanına dava açtığını açıkladı.

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