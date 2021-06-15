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  • Yine Akşener yine tiyatro... Gerçek kısa sürede ortaya çıktı!
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Yine Akşener yine tiyatro... Gerçek kısa sürede ortaya çıktı!

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in gittiği Adana'da bir tiyatro daha oynandı. Bir çiftçi soğanları para etmediği gerekçesiyle Akşener'in konvoyu geçerken yola döktü. Akşener'in alandan ayrılmasının hemen ardından çiftçi yere döktüğü soğanları geri topladı.

15 Haziran 2021 Salı 19:00 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 19:03
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Adana'daki gezisi esnasında bir çiftçinin yanında durdu. 'Para etmiyor' diyerek sattığı soğanları yere döken çiftçi, Akşener'in ayrılmasından hemen sonra döktüğü soğanları geri topladı.

Akşener çiftçi ziyareti için Adana'nın Ceyhan ilçesine bir gezi düzenledi. Ziyaret esnasında Akşener'in konvoyu bir çiftçinin yanında durduruldu. Çiftçi "Para etmiyor." diyerek sattığı soğanları yere döktü fakat çiftçinin döktüğü soğanları Akşener'in bölgeden ayrılmasının hemen ardından geri topladığı görüldü.

Olay, Hatay'da CHP gençlik kollarından birinin Akşener'in karşısına çıkarak mağdur esnaf rolü oynamasını hatırlattı.

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