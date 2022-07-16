Algı operasyonlarına her geçen gün yenileri eklenirken bu kez AK Parti için hazırlanan bir video üzerinden ilginç bir paylaşım dolaşıma sokuldu.
Muhalefete yakın hesaplar tarafından yapılan paylaşımda AK Parti'nin animasyon filmi kullanıldı. Fakat kullanılan animasyon filminde Türkçe konuşan karakterler Arapça dublajlı bir şekilde paylaşıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ söz konusu video ile ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Dağ, algı oluşturulmaya çalışılan videonun AK Parti'nin Türkçe olarak 2019 seçimleri için hazırladığı bir animasyon olduğunu belirtti.
Dağ, "2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz. Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız." açıklamasında bulundu.
Hamza Dağ "Hukuki süreci başlatarak konunun takipçisi olacağız." diye ekledi.