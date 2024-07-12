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Yine bir navigasyon kazası! Yolu karıştıran sürücü merdivenden uçtu

Bursa'da meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü navigasyonda araç yolunu seçeceğine yaya güzergahını seçince merdivenden aşağı uçtu. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçta hasar meydana gelirken, bir vatandaş yaşanan kazanın ardından, 'Önündeki merdivenli yolu yokuş zannedince aşağı düştü' açıklamasında bulundu.

IHA12 Temmuz 2024 Cuma 10:22 - Güncelleme:
Yine bir navigasyon kazası! Yolu karıştıran sürücü merdivenden uçtu
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Olay, Bursa'da merkeze bağlı Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Cazibe Merkez'inde meydana geldi. İddiaya göre, gezmek için Cazibe Merkezi'nde gelen sürücü, geri dönmek için aracına yöneldiğinde navigasyonu açtı. Fakat sürücünün dalgınlığı pahalıya mâl oldu.

YANLIŞLIKLA YAYA YOLU GÜZERGAHINI SEÇTİ

Sürücü navigasyonda araç yolu seçeneği yerine yaya yolu güzergahını seçince, yokuş sandığı merdivenli yoldan aşağı uçtu. Merdivenlerde asılı kalan aracı gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Kaldırım taşlarıyla aracı çıkarmayı başaran vatandaşlar, navigasyonun hatasına düşen sürücü için dakikalarca uğraştı.

"SÜRÜCÜLERİN GENELDE YAPTIĞI BİR HATA"

Kazayı görünce yardıma koşan Burak Uğur, "Sürücü navigasyonu açıp dalmış. Araç güzergahı ile yaya yolu güzergahını karıştırmış. Önündeki merdivenli yolu yokuş zannedince aşağı düştü. Biz hemen yardımına koştuk. Araç kurtarıldı ama ben sesten gürültüyü duyunca oraya gittim. Sürücülerin genelde yaptığı bir hata. Çevredekilerde sorduğumuzda navigasyonda yaya güzergahını seçtiği ifade etti. Bu maalesef sürücülerin dikkatinden kaçan bir durum. Bu konuda daha dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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