  • Yine bir sokak köpeği vahşeti! 19 yaşındaki genç ağır yaralandı
Güncel

Yine bir sokak köpeği vahşeti! 19 yaşındaki genç ağır yaralandı

Edirne'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 19 yaşındaki genç el ve kalça bölgesinden yaralandı.

İHA20 Nisan 2026 Pazartesi 13:27 - Güncelleme:
Yine bir sokak köpeği vahşeti! 19 yaşındaki genç ağır yaralandı
Olay, kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede dolaşan sokak köpeklerinden biri, 19 yaşındaki Hamza D.'ye saldırdı. Saldırı sonucu gencin el ve kalça bölgesinden yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan panik anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hamza D.'nin köpeklerden kaçarak bir iş yerine sığındığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan çevre esnafı, bölgede başıboş köpek sayısının arttığını belirterek, durumun hem vatandaşlar hem de turistler için risk oluşturduğunu ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

