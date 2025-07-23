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Yine birbirlerine düştüler! CHP'de rant tartışması: Yemlemediğim için düşmanlar

CHP'li Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP içinden bazı isimlerin özel taleplerini reddettiğini söyleyerek, 'Benden iş, rant, ihale isteyen partilileri yemlemiyorum. Menfaat vermediğim için düşman oldular.' çıkışı yaptı.

Haber Merkezi23 Temmuz 2025 Çarşamba 13:25 - Güncelleme:
Yine birbirlerine düştüler! CHP'de rant tartışması: Yemlemediğim için düşmanlar
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Mamak Belediye Başkanı Şahin, ilçede düzenlenen bir etkinlikte partideki bazı isimler tarafından kendisine gelen rant, iş ve ihale taleplerini reddettiğini anlattı.

Konuşmasında kendi partisine yakın bazı isimlerin taleplerine karşı durduğunu ifade eden Şahin, şu sözleriyle dikkat çekti:

"YEMLEMİYORUM DİYE DÜŞMAN OLDULAR"

"Benden iş, rant, ihale isteyen partilileri yemlemiyorum. Bu yüzden bana düşman oldular. Sayıları en fazla 50 kişidir. Ama benim arkamda binlerce Mamaklı var. Ben halktan yanayım."

Şahin'in bu açıklamaları, CHP içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.

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