Mamak Belediye Başkanı Şahin, ilçede düzenlenen bir etkinlikte partideki bazı isimler tarafından kendisine gelen rant, iş ve ihale taleplerini reddettiğini anlattı.

Konuşmasında kendi partisine yakın bazı isimlerin taleplerine karşı durduğunu ifade eden Şahin, şu sözleriyle dikkat çekti:

"YEMLEMİYORUM DİYE DÜŞMAN OLDULAR"

"Benden iş, rant, ihale isteyen partilileri yemlemiyorum. Bu yüzden bana düşman oldular. Sayıları en fazla 50 kişidir. Ama benim arkamda binlerce Mamaklı var. Ben halktan yanayım."

Şahin'in bu açıklamaları, CHP içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.