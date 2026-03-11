CHP'li belediyenin 'Lavanta kokulu Çatalca' projesi, martta yapılması gereken fide dikimi ekimde yapılınca hüsranla sonuçlandı.

İstanbul'da CHP'li Çatalca Belediyesi Kiptaş konutları bölgesinde 2 bin 500 metrekarelik alana lavanta tarlası projesi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Başkan Erhan Güzel'in katılımıyla binlerce lavanta fidesi tarlaya ekildi. Ancak aradan geçen zamanda mart ayında ekimi yapılması gereken lavantalar kurudu, tarla bakımsızlıktan çöplüğe dönüştü. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Tabelası bile yıkılan lavanta tarlasında mis kokular yerine çöp kokuları yayılmaya başladı. Lavanta tarlası çorak bir araziye dönüştü.

Belediyenin sosyal medya sitesinden yayınlanan videolarda 2 bin 200 fidenin toprakla buluşturulduğu duyurulmuştu.

Başkan Güzel "Trakya topraklarında yaygınlaştırılması ve gençlere tarım bilinci aşılanması amacıyla örnek bir çalışma olacak. Önümüzdeki süreçte lavantalar burada renklenecek, Serilip serpilecek, Mis kokular eşliğinde Çatalcalılar kahve keyfi yapacak" demişti.