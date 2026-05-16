Bir şirket, iddiaya göre kendi tapulu arazilerinin ortasında asfaltlanmış bir yol buldu. Şirket yetkilileri CHP'li Sancaktepe Belediyesi hakkında hukuki süreç yürütmeye başladı.

Yaşananlar sıradan bir yol çalışması olmadığını söyleyen şirket yetkilileri, önce arazi sınırlarını gösteren taşların kaldırıldığını ardından tapulu alanın bir bölümünün asfaltlandığını iddia etti.

"İŞGAL ISRARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİLİYOR"

Olayın yargıya taşındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını ifade eden şirket vekili, "Tapumuz ve şikayet tutanağımız görüldüğü üzere her türlü resmi şikayet ve işlemler gerçekleştirilmesine rağmen işgal ısrarlı bir şekilde devam ettirilmiştir." dedi.

CHP'li belediyenin kaçak asfaltlama için ne bir kamulaştırma kararı, ne de mülk sahibinin iznini almadığını söyleyen şirket vekili, "Müvekkil şirkete ait tapulu özel mülkiyet niteliğindeki görülen taşınmazımıza Sancaktepe Belediyesi'ne ait olduğu ifade edilen iş makineleri ve araçlarıyla girilerek taşınmazın bir bölümü fiilen yola katılmıştır." şeklinde konuştu.

GECE SAATLERİNDE ASFALT DÖKTÜLER

Yetkili, ayrıca "Şikayetler sonrasında olay yerine gelen belediye yetkilileri burada herhangi bir izin alınmadan, kamulaştırma işlemi, yasal prosedür yürütülmeden işgal edilmeyeceğini, işlem tesis edilmeyeceğini ifade etmişler ve olay yerinden araçları kaldırmışlardır. Ancak aradan henüz birkaç gün geçmesine rağmen gece saatlerinde gelinerek asfalt dökülmek suretiyle taşımız üzerinden yol geçirilmiştir." dedi.

ESKİ HALİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYORLAR

Şirket yetkilileri şimdi arazinin eski haline getirilmesini istiyor. Konuya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.