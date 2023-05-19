İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8079
  • EURO
    21,673
  • ALTIN
    1247.3
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yine CHP yine vicdansızlık! Depremzedeleri bir kez daha dışarı attılar
Güncel

Yine CHP yine vicdansızlık! Depremzedeleri bir kez daha dışarı attılar

CHP yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs seçimleri sonrası depremzede vatandaşları kaldıkları otelden tahliye etmişti. Depremzedelere yönelik bir vicdansızlık örneği de İzmir'den geldi. 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait konutta kalan depremzede bir aile belediye kararıyla tahliye edilmek istendi. Söz konusu karar sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki yağdı.

19 Mayıs 2023 Cuma 00:44 - Güncelleme:
Yine CHP yine vicdansızlık! Depremzedeleri bir kez daha dışarı attılar
ABONE OL

CHP yönetimindeki belediyelerde, son günlerde depremzedelere yönelik artan tahliye kararlarına bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları, seçimin hemen ardından kaldıkları otelden tahliye etme kararının yankıları sürerken İzmir'de de benzer bir olay yaşandı.

CHP'DEN TEPKİ TOPLAYAN KARAR

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020'de kentte meydana gelen depremin ardından Karabağlar'da belediyeye ait konutta ikamet eden depremzede için tahliye kararı çıkarttı. Depremin ardından kentte bir konut dahi yapamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı tepkilere neden oldu.

30 EKİM 2020 İZMİR DEPREMİ

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nin 23 kilometre açığında 16,54 kilometre derinlikte kırılan fayın neden olduğu 6,6 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 15 saniye sürdü. Deprem nedeniyle, ülkemizde 117 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla vatandaş ise yaralandı.

TEKİRDAĞ'DA DEPREMZEDELER İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

CHP yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimleri sonrasında skandal bir karara imza atmıştı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesindeki otellere yerleştirilen depremzedeler ile ilgili Büyükşehir Belediyesi, seçimin hemen ardından tahliye kararı almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.