Yine CHP yine vicdansızlık! Depremzedeleri bir kez daha dışarı attılar

CHP yönetimindeki belediyelerde, son günlerde depremzedelere yönelik artan tahliye kararlarına bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları, seçimin hemen ardından kaldıkları otelden tahliye etme kararının yankıları sürerken İzmir'de de benzer bir olay yaşandı.

CHP'DEN TEPKİ TOPLAYAN KARAR

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020'de kentte meydana gelen depremin ardından Karabağlar'da belediyeye ait konutta ikamet eden depremzede için tahliye kararı çıkarttı. Depremin ardından kentte bir konut dahi yapamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı tepkilere neden oldu.

30 EKİM 2020 İZMİR DEPREMİ

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nin 23 kilometre açığında 16,54 kilometre derinlikte kırılan fayın neden olduğu 6,6 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 15 saniye sürdü. Deprem nedeniyle, ülkemizde 117 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla vatandaş ise yaralandı.

TEKİRDAĞ'DA DEPREMZEDELER İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

CHP yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimleri sonrasında skandal bir karara imza atmıştı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesindeki otellere yerleştirilen depremzedeler ile ilgili Büyükşehir Belediyesi, seçimin hemen ardından tahliye kararı almıştı.