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Yine DEAŞ'a sarıldılar

YPG/PKK’yı meşru hale getirmek için ‘DEAŞ’la mücadele ediyor’ yalanını ortaya atan ABD ve Batı, terörü kaynağında kurutacak Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmak için de aynı ‘maymuncuğu’ kullanmaya başladı.

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Terör örgütü YPG/PKK’NIN Fırat’ın doğusunu işgali için DEAŞ’la savaş bahanesine sığınan Batı, Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmak için de yine aynı tezlere başvurdu. Avrupalı devletlerin TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun YPG’li teröristleri yok etmesine engellemesi adına Batı medyası “DEAŞ’lılar serbest kalıyor” yalanına sığındı. Uydurma haberlere kaynak olarak YPG/PKK’lılar gösterilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vakit kaybetmeden Beyaz Saray’la temasa geçerek ABD Başkanı Donald Trump’tan Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmasını talep etti. 

KAYNAK TERÖRİSTLER 

Londra hükümeti üzerinde baskı kurmak isteyen İngiliz Times ve Guardian gazeteleri, terör örgütü DEAŞ’ın canlandığı iddiasını ortaya attı. Times, terör örgütü YPG/PKK mensuplarına dayandırdığı haberinde, Kamışlı’daki Navkur Cezaevi’nden önceki gün 5 DEAŞ’lının kaçtığını yazdı. Gazete iddiayı diğer kaynaklardan doğrulayamadıklarını itiraf ederken, Guardian ise kaçışı “DEAŞ terörünün hortladığının” kanıtı olarak yorumladı. Batı basınındaki haberlerde Barış Pınarı Harekatı kapsamında hedefler arasında yer almayan güneydeki El Hol Kampı’nda 70 bin DEAŞ’lı teröristin bulunduğuna dikkat çekilerek algı operasyonu yapıldı. Fransız AFP ajansı da Batı’daki DEAŞ korkusunu körükleyerek YPG/PKK işgalindeki Haseke’deki bir hapishaneye yönelik bomba yüklü araç saldırısı düzenlendiğini bildirdi. DEAŞ teröristlerinin tutulduğu belirtilen hapishane saldırısı dakikalar içerisinde terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildi.   

MACRON DEVREDE 

Öte yandan manipülasyonların ardından ilk harekete geçen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Reuters’ın Elysee Sarayı’ndan aktardığına göre Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ı arayarak Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmasını istedi. Macron, görüşme sırasında, bölgede DEAŞ’ın herhangi bir şekilde yeniden dirilmesini engellemenin, teröristlere karşı savaşan müttefikleri desteklemenin ve sivil nüfusu korumanın en başta gelmesi gerektiğini vurguladı. Elysee’den yapılan açıklamada “Bu amaçla Macron, Türk saldırısını en kısa zamanda durdurulması gerektiğini hatırlattı. Ortak kaygıları paylaşan Fransa ve ABD, işbirliği yapacak” ifadeleri yer aldı. Macron harekatın ilk günü de YPG’lileri ağırlamıştı.

ABD Kongresi’nde Trump’a karşı ‘Türkiye’ tasarısı

ABD Temsilciler Meclisine Beyaz Saray’ın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla “bölgeden çekilme” kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunuldu. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elliot Engel ve Cumhuriyetçi vekil Michael McCaul tarafından sunulan karar tasarısına her iki kanadın da büyük destek verdiği belirtildi. Engel ve McCaul’un yazılı açıklamasında, “Başkan Trump, askerlerimizi o bölgeden çekerek ortaklarımıza ihanet etti. Ülke değerlerimize ve ulusal güvenliğimize sırtını döndü. Bugün, bu tasarı ile alınan bu korkunç kararı reddediyor, Kongre üyeleri olarak, Başkan’ın gücünü kötüye kullanarak ilkelerimize ve güvenliğimize zarar verme girişiminin yanında olmadığımızı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YAPTIRIM

 Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da çarşamba günü Senato’ya yaptırım isteyen benzer bir tasarı sunduğunu açıklamış, Senatodaki her iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savunmuştu. 

Görüntüler El Bab´dan! Ve geliyorlar

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