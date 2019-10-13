Yine DEAŞ'a sarıldılar

Terör örgütü YPG/PKK’NIN Fırat’ın doğusunu işgali için DEAŞ’la savaş bahanesine sığınan Batı, Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmak için de yine aynı tezlere başvurdu. Avrupalı devletlerin TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun YPG’li teröristleri yok etmesine engellemesi adına Batı medyası “DEAŞ’lılar serbest kalıyor” yalanına sığındı. Uydurma haberlere kaynak olarak YPG/PKK’lılar gösterilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vakit kaybetmeden Beyaz Saray’la temasa geçerek ABD Başkanı Donald Trump’tan Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmasını talep etti.

KAYNAK TERÖRİSTLER

Londra hükümeti üzerinde baskı kurmak isteyen İngiliz Times ve Guardian gazeteleri, terör örgütü DEAŞ’ın canlandığı iddiasını ortaya attı. Times, terör örgütü YPG/PKK mensuplarına dayandırdığı haberinde, Kamışlı’daki Navkur Cezaevi’nden önceki gün 5 DEAŞ’lının kaçtığını yazdı. Gazete iddiayı diğer kaynaklardan doğrulayamadıklarını itiraf ederken, Guardian ise kaçışı “DEAŞ terörünün hortladığının” kanıtı olarak yorumladı. Batı basınındaki haberlerde Barış Pınarı Harekatı kapsamında hedefler arasında yer almayan güneydeki El Hol Kampı’nda 70 bin DEAŞ’lı teröristin bulunduğuna dikkat çekilerek algı operasyonu yapıldı. Fransız AFP ajansı da Batı’daki DEAŞ korkusunu körükleyerek YPG/PKK işgalindeki Haseke’deki bir hapishaneye yönelik bomba yüklü araç saldırısı düzenlendiğini bildirdi. DEAŞ teröristlerinin tutulduğu belirtilen hapishane saldırısı dakikalar içerisinde terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildi.

MACRON DEVREDE

Öte yandan manipülasyonların ardından ilk harekete geçen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Reuters’ın Elysee Sarayı’ndan aktardığına göre Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ı arayarak Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmasını istedi. Macron, görüşme sırasında, bölgede DEAŞ’ın herhangi bir şekilde yeniden dirilmesini engellemenin, teröristlere karşı savaşan müttefikleri desteklemenin ve sivil nüfusu korumanın en başta gelmesi gerektiğini vurguladı. Elysee’den yapılan açıklamada “Bu amaçla Macron, Türk saldırısını en kısa zamanda durdurulması gerektiğini hatırlattı. Ortak kaygıları paylaşan Fransa ve ABD, işbirliği yapacak” ifadeleri yer aldı. Macron harekatın ilk günü de YPG’lileri ağırlamıştı.