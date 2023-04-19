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Yine hazımsızlık yine Can Ataklı! Türkiye'nin gelişmesini hedef aldı

Türkiye'yi rakipleri arasına üst sıralara çıkaracak olan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) ilk etabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. CHP yandaşı Can Ataklı Türkiye'nin üst sıralara çıkacağı İFM'yi de hazmedemedi. İFM'yi hedef alan Ataklı 'Dünyanın merkezi olacakmış. Nah olur! Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız.' diyerek hazımsızlığını gözler önüne serdi.

19 Nisan 2023 Çarşamba 00:35 - Güncelleme:
Yine hazımsızlık yine Can Ataklı! Türkiye'nin gelişmesini hedef aldı
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Türkiye Cumhuriyeti AK Parti iktidarlarıyla geçen 21 yıllık süreçte pek çok dev projeye imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın krizlerle boğuştuğu, yakın coğrafyamızı savaşların vurduğu hatta yerkürenin salgına teslim olduğu dönemlerde bile dev hamleleri hayata geçirme kararlığından vazgeçmedi.

ŞİMDİ DE HEDEFLERİNDE İFM VAR!

Bunun son örneği ise İstanbul Finans Merkezi oldu. Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) ilk etabı Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Erdoğan açılış sırasında "İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini güçlendirmek, ülkemizi küresel bir finans merkezi yapmak amacıyla geliştirilen vizyoner bir projedir. Toplam 65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın en prestijli projesini hayata geçirdik" ifadelerini de kullandı.

CAN ATAKLI 'BEKLENENİ' YAPTI!

İşte bu finansal dev hamleyi bazı kesimler ve belli isimlerin hedef alması da elbette gecikmedi. Sık sık Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve dünyanın da kabul ettiği vizyon projelerine 'istemezuk' anlayışıyla yaklaşan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı yine boş durmadı.

"DÜNYANIN MERKEZ OLACAKMIŞ! NAH OLUR!"

Can Ataklı İstanbul Finans Merkezi'ni hedef alan açıklamalarda bulunurken skandal ifadeler kullanmaktan da geri durmadı. Ataklı "Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bankası buraya taşınmış bir sevinç bir sevinç" diyerek küçüksediği İFM için hızını alamadı "Dünyanın merkezi olacakmış. Nah olur! Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız" şeklinde çirkin sözler de sarf etti.

AKILALMAZ İDDİA!

Skandalların adamı Can Ataklı, daha da ileri gitti ve İFM'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma amacı güttüğünü söyleyerek akılalmaz bir iddiada bulundu.

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