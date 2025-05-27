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Yine İETT yine kaza! Faciaya ramak kaldı

İstanbul'da hemen hemen her gün yaşanan İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. Avcılar'da freni boşalan İETT halk otobüsü, geri geri kayarak başka bir otobüse çarptı.

IHA27 Mayıs 2025 Salı 17:22 - Güncelleme:
Yine İETT yine kaza! Faciaya ramak kaldı
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Kaza, dün akşam Avcılar Üniversite Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde yolcu bulunan 34 HO 1900 plakalı İETT halk otobüsünün iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, geri geri kayarak aynı yönden gelen 34 TP 7806 plakalı başka bir İETT otobüsüne çarparak durabildi. Kaza sonrası panik yaşayan yolcular, kısa sürede otobüsten tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi her iki yönde araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yapılan çalışmaların ardından otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol ve otobüslerin olay yerinden kaldırılma çalışmaları havadan görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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