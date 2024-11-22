Yine İETT yine yangın! Faciadan dönüldü

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişinde, 34 TP 6507 plakalı İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcu bulunmayan otobüsü durduran şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, çevredekilerin de yardımıyla söndürüldü.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu.

Motor bölümünde hasar meydana gelen otobüs için çekici çağrıldı.