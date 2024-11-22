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Yine İETT yine yangın! Faciadan dönüldü

Şişli'de boş İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

AA22 Kasım 2024 Cuma 18:43 - Güncelleme:
Yine İETT yine yangın! Faciadan dönüldü
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Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişinde, 34 TP 6507 plakalı İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcu bulunmayan otobüsü durduran şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN, ÇEVREDEKİLERİN DE YARDIMIYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Yoğun dumana neden olan yangın, çevredekilerin de yardımıyla söndürüldü.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu.

Motor bölümünde hasar meydana gelen otobüs için çekici çağrıldı.

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